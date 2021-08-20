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【廣編】麵包控必收！網路激推人氣款麵包：香濃綿密難以抗拒

▲▼統一麵包,菱格香菠蘿,卡士達麵包,菠蘿奶酥,好康,折扣。（圖／統一麵包提供）

▲即日起至8月24日，統一麵包指定品項第二件五折，10項人氣口味任選搭配。

圖、文／統一麵包提供

近年來台灣人飲食習慣日漸西化，可鹹又可甜的麵包獨佔一方之霸。再加上現代人講求迅速方便及食用安心，因此包裝妥善、口味多變的超商袋包裝麵包，就成為早餐、下午茶點心及宵夜的最佳首選；而且超商麵包不定時還會推出新產品、優惠活動，製造新鮮感與話題性，讓許多麵包愛好者就算每天吃也不會膩。

像是每個人的童年回憶都少不了這顆散發濃郁蛋香、擁有豐厚菠蘿皮的菱格香菠蘿，使用獨家自製麵種創造出柔軟Q彈的口感，豐厚菠蘿皮增添層次，美味令人難以抗拒。受歡迎程度與菠蘿麵包不相上下的卡士達麵包，添加瑞穗鮮乳與蛋黃以黃金比例熬煮而成的卡士達內餡，口感綿密、細緻絲滑，不論大人、小孩都喜愛，稍加冷凍或是烤箱加熱，還能創造出截然不同的口感。另外，擁有香酥菠蘿外皮以及濃郁奶酥內餡的菠蘿奶酥，一口咬下，內外雙餡旋即獻上雙重享受，再用微波爐或氣炸鍋稍稍加熱一番，還能加碼享受現烤出爐的迷人香氣與外酥內鬆軟的口感。

眾人對於麵包的熱愛與讚賞，統一麵包都聽到了！為感謝廣大消費者長久以來的支持，經典美味麵包的好康優惠盛大登場，即日起至8月24日，統一麵包指定品項第二件五折，10項人氣口味任選搭配，不必再克服難以抉擇的糾結了，喜歡的麵包口味趁好康一次帶回家。

 

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