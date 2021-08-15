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桃園蓮花季！鄭文燦示範坐乘坐大王蓮　還能抽Gogoro

▲2021桃園蓮花季農事體驗乘坐大王蓮，還有抽大獎

▲市長鄭文燦前往觀音蓮園，參加蓮花季活動。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園蓮花季展開已9天，市長鄭文燦15日出席蓮花季參與農事體驗，還示範乘坐大王蓮的拍照最佳姿勢並表示，桃園蓮花季已經持續舉辦23週年，活動越來越多元，今年因應疫情，配合防疫措施，推出人潮分流的措施，並有Gogoro 電動機車等摸彩品抽大獎，活動迄8月29日截止，籲請民眾快把握。▲2021桃園蓮花季農事體驗乘坐大王蓮，還有抽大獎

▲農事體驗。（圖／農業局提供）

鄭文燦說，民眾只要前往各農場蒐集線上賞花集點趣6個QR code，就有機會可以抽中Gogoro 電動機車、花開黃金戒指及iPhone SE手機等多項大獎，另加碼指定時間完成6個集點，在活動期間假日至主會場服務台就可以兌換觀音在地的荷田香米或蓮香爆米花，限量供應兌完為止。▲2021桃園蓮花季農事體驗乘坐大王蓮，還有抽大獎

▲市長鄭文燦示範乘坐大王蓮的拍照最佳姿勢。（圖／農業局提供）

而市府今年度預計於9月1日推出「戶外食農教育計畫」規劃2,000萬元經費，補助桃園市幼兒園及各級國中小學每班次1萬5,000元辦理戶外教學，行程安排至少前往1家，具公共意外險及食安險之休閒農場或農場，亦可結合觀光工廠或環境教育認證場所，鼓勵學生參與食農教育、農遊體驗、環境教育，藉此也振興農場收益，使疫後桃園的經濟可以逐漸復甦。

▲2021桃園蓮花季農事體驗乘坐大王蓮，還有抽大獎

市府副秘書長邱俊銘說明，今年蓮花季以「樂活」為主題，主會場有4隻可愛的泰迪樂活熊和特色裝置藝術，桃園蓮花季各家農場落實防疫之外，也紛紛祭出優惠活動，有來自安徽建築的「水來青舍」、在地客家著名料理的「阿昌伯美食屋」、網美必去的「康莊蓮園」、賞蓮必去的「水蓮之鄉」及紅蓮遍布的「荷竹農場」，以上五家農場免費入場參觀。

另外有百年歷史的「林家古厝」、以向日葵為主題盛名遠播的「向陽農場」、最適合親子共遊的「青林農場」、如置身法國景點「莫內花園」，園內皆可使用門票折抵消費；還有值得一提的是「蓮荷園」，連氣象主播還曾站在大王蓮上播報氣象，園區內除了可以乘坐大王蓮外，在豐富的生態環境下，也非常適合親子共遊，體驗美好的自然生態。農業局長郭承泉在這裡也特別提醒大家防疫優先，出門前一定要先上官網確認「人潮警示燈號」，「燈號管制」分為綠燈、黃燈和紅燈。

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