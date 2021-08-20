第二胎生女兒！二寶媽突然抱走「隔壁床男嬰」　冷血扔下3樓摔死

New mum ‘throws another woman’s baby to his death from maternity ward window'https://t.co/gjUWJ2TLSI pic.twitter.com/tcuTeUilIl — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 20, 2021

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯傳出一起不幸案件，一名女子剛在醫院生下男嬰，沒想到孩子出生還不到一天，隔壁病床的29歲女子阿拉斯拉諾娃(Alina Araslanova)趁她不注意時，突然抱走孩子並且扔下3樓，一條小生命就這樣被奪走。

當地媒體報導，阿拉斯拉諾娃16日晚間在醫院生下一名女嬰，然而她在病房休息時，被工作人員發現她偷偷跑到隔壁產婦伊凡諾娃(Viktoria Ivanova)的床上，把對方剛生下的男嬰沃洛佳(Volodya)扔下樓。

報導指出，2名產婦的病床位置十分靠近，彼此只有相距約一個手臂的距離，當時是媽媽餵母乳時間，才會把新生兒帶進病房，沒想到伊凡諾娃只是離開一下，孩子就被阿拉斯拉諾娃抱走，而因為窗戶沒有裝任何防護措施，工作人員目睹時根本無力無止。

阿拉斯拉諾娃過去曾有憂鬱症病史，一度住在精神病院的她因為懷了第二胎，被醫生認為不會對他人造成威脅才到一般醫院生產，沒想到卻造成憾事，案件目前正在調查中。雖然痛失骨肉，死者父親卻發聲明表示，他和妻子願意原諒阿拉斯拉諾娃，「我們已經接受這一切，不希望任何人受到懲罰」。

▼男嬰出生沒多久便被女子摔死。（圖／示意圖／達志影像）