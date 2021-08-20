獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰！直擊女嬰現況　桃園女神說話了

▲「桃園婷女神」對於自己發文風格引網友誤會虐嬰，深深的鞠躬道歉。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園自稱「女神」的邱姓女網友，因在個人臉書PO出女兒照片，更稱吃完「竹筍炒肉絲」爆虐嬰疑雲，引起網友熱議及痛批，甚至肉搜到她住家，讓她生活大受影響。對此，邱女帶著肉嘟嘟9月大女兒接受《ETtoday新聞雲》訪問，嚴正否認有虐嬰，強調「女兒是懷胎36周又2天辛苦生下，疼都來不及怎麼可能虐待」，最後她也希望網友能停止攻擊。

記者與「桃園女神」約好訪問時間，決定到她家直擊小朋友現況，不僅看到9個月大的晴晴（化名）相當可愛且身上一點傷痕也沒有，邱小姐本人在旁說「妳看看，小孩很健康，社會局也來訪視過，我真的沒虐嬰」她自責向記者說道「都怪我發文風格，才引起大眾誤會」一旁的丈夫也語帶無奈「她就是傻大姐個性，才引起這次誤會」。

▼對於網友不實指控，桃園婷女神決定提告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對於網友日前在「Dcard」社群平台截圖邱小姐臉書多張圖文照，怒喊「真的太扯了，越看越生氣，這個小孩才多大？教小孩根本不是這樣教好嗎？」等語。邱小姐看著攻擊留言，回「我是親生媽媽」且提到自己懷孕過程有低血糖症狀等，導致女兒在36周又2天經緊急催生，才母女均安生下；臉書持續記錄著小朋友成長，會有「後母」這綽號，她則深深嘆一口氣，畢竟每個家庭都有自己的趣味相處之道，總之不可能虐嬰。訪問中間，晴晴也不斷從爸爸手中想要媽媽抱。

▼桃園婷女神目前已經對幾位言論誇張網友提告。（圖／邱小姐提供）

邱小姐表示，她第一次深刻體會到「網軍力量」，指出有網友看出她住家背景竟然肉搜出地址；不僅如此更到晴晴托嬰中心留下各種負評攻擊，讓她感到滿恐懼害怕，擔心真的會有網友做出脫序動作。

對此，記者也實際撥打電話到社會局求證承辦社工，且答覆「小朋友確實沒有人身安全疑慮，這方面絕對不用太擔心」至於，邱小姐因遭網友攻擊，社工也表示會持續追蹤關心。

▼晴晴相當活潑健康，身上也沒有任何傷痕。（圖／記者黃宥寧攝）

最後「桃園婷女神」對於自己發文風格引起誤會，深深鞠躬道歉！她也表示，希望大家遇到虐嬰事件第一件事，一定要立刻呈報給社會局，而不是蹭熱度，反而沒有救到孩子而毀了孩子的一家人，自認為「正義魔人」孰不知自己已成網路霸凌加害者。

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