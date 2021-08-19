「會飛的車諾比」來了！ 俄羅斯準備試射核飛彈　防禦系統擋不住

▲衛星圖像顯示，俄羅斯正準備在北極圈附近籌備導彈試射行動，下同。（圖／翻攝自推特／@RALee85）

記者葉睿涵／編譯

美國航太公司Capella Space於16日拍攝的衛星圖像顯示，俄羅斯正準備在北極圈附近籌備導彈試射行動，以擊敗美國的防禦系統。知情人士透露，俄羅斯打算試射的導彈是「海燕核動力巡弋飛彈」；專家表示，這是一種極具爭議性的武器，甚至有人將其稱為「會飛的車諾比」。

據CNN報導，長期致力於對國內核武器和運載系統進行現代化改造的俄羅斯，最近被發現正準備在北極圈附近進行「海燕核動力巡弋飛彈」試射行動。明德大學蒙特雷國際研究學院專家對16日的衛星圖像進行分析後指出，有強烈徵跡象表明，俄羅斯正準備在北極圈附近一個已知的發射台發射核動力巡弋飛彈。

儘管CNN目前尚未取得中央情報局（CIA）、五角大廈和俄羅斯國防部的回應，但據知情人士透露，美國政府已經知曉俄羅斯的相關活動，而且俄羅斯打算試射的導彈是該國先進武器計劃中的「海燕核動力巡弋飛彈」（9M730 Burevestnik，又稱SSC-X-9 Skyfall 天殞）。

蒙特雷國際研究學院的武器專家路易斯（Jeffrey Lewis）指出，衛星圖像顯示，俄羅斯搭建了一個大型的防護罩，以避免當地的惡劣天氣影響工作人員發射飛彈，在這個防護罩之下，可見發射台上有一個大型物體，推測是「海燕核動力巡弋飛彈」的發射器，發射台附近甚至還有大量疑為運載工具和貨櫃的物體。

路易斯補充，若俄羅斯在「海燕核動力巡弋飛彈」裝上核子反應爐，就可以製造出具有無限射程的飛彈，並賦予它克制美國飛彈防禦系統和攔截器的能力，然而飛彈系統是否能成功運行，仍存在許多問題，尤其是這種飛彈還有可能對環境和人類健康造成威脅。

路易斯也指出，正因為「海燕核動力巡弋飛彈」存在相關風險，因此有些專家將這種武器稱為「會飛的車諾比」。事實上，這已非俄羅斯第一次嘗試試射「海燕核動力巡弋飛彈」。早在2017年11月起，俄羅斯就曾在相同地點進行多次試射活動，但活動最後都被宣告失敗；2019年8月的試射更發生飛彈爆炸後導致5名技術人員喪命的憾事。

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