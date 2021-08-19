米格-29墜毀飛行員死亡　俄國軍機2天掉2架

▲俄國米格-29戰機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

俄羅斯空軍一架米格-29戰機於18日墜毀，地點在南部阿斯特拉罕地區（Astrakhan region）的訓練場附近，飛行員當場死亡，而這也是俄軍在兩天內的第二起墜機意外，8月17日也有一架Il-112V運輸機在莫斯科郊區墜毀，當時造成3位機組員死亡，軍方調查小組表示，已經找到飛行紀錄器和駕駛艙的通話紀錄器，詳細原因正在調查中。

根據外媒報導，俄羅斯國防部在周三出面表示，這架米格-29戰機昨日在阿蘇路克訓練場 （Ashuluk training ground）進行例行訓練，卻突然墜毀在訓練場附近，造成飛行員當場死亡，當時該戰鬥機並未配有任何彈藥，墜機原因目前還不清楚，空軍司令部已派調查小組前往調查。

據了解，米格-29戰機長17.39公尺，寬11.32公尺，高度4.73公尺，是一種雙引擎戰鬥機，效能良好，從1980年代中期就是俄國空軍的主力戰機之一，但一大缺點是發動機排煙量大。

俄羅斯出售這款戰機給多個國家，也曾出動MiG-29戰機，參加2016年的敘利亞戰爭，但是其中一架在過程中墜毀。該戰機在各國的作戰表現力不一，像是美國雖然購買了21架MiG-29，但只有一架存放在空軍博物館，其餘20架則不知去向；反觀敘利亞，所有飛行員都對MiG-29的作戰力非常滿意。