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色男引誘少女「喜歡就來啊」　自拍裸照「交換」下場曝光

▲桃園市吳姓男子去年8月間從交友軟體認識未成年少女，竟引誘其自拍胸部裸照，被家人發現後提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市吳姓男子去年8月間從交友軟體認識未成年少女，竟引誘其自拍胸部裸照，被家人發現後提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年在交友軟體認識1名未滿16歲少女，兩人結為男女朋友後，先自拍自己上半身赤裸相片給少女，再以「交換」、「喜歡就來啊」誘騙少女自拍胸部照片傳給他觀賞，事後被家人發現怒而提告；地院法官認為，吳男涉犯兒少性剝剝削重罪，考量他坦承犯行，事後已與少女父親達成和解賠償，依誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判處有期徒刑1年6月、緩刑2年，緩刑期間則付保護管束，本案還可上訴。

檢警調查，吳姓男子於去年8月間以手機交友軟體認識未滿16歲之少女，吳明知少女未成年，先自拍自己裸露上半身照片給少女，並以「交換」、「喜歡就來啊」等言語，誘騙少女自拍胸部裸照給他觀賞，少女父親發現女兒異狀逼問下才曝光，因而怒而提告。

吳男在檢方複訊時坦承犯行，檢方根據警方提供之少女裸露胸部照片截圖等證據，依違反兒童及少年性剝削防制條例案件起訴。

桃園地院法官審理時，吳男坦承犯行不諱，並與少女供詞相符，法官根據雙方對話紀錄、照片佐證，確認吳男犯行明確。法官考量，吳男在警詢、偵查與審理過程均坦承犯行，辯護人遞狀表明坦承，並表達願意與少女父親和解，之後雙方也達成賠償完畢。

此外，吳寫下切結書，擔保絕對不會留存與流出少女裸照，若有違反願付相當金額懲罰性賠償金，少女父親當庭表明，願意給吳男機會並從輕量刑，法官審酌，吳男坦承面對法律，依刑法第59條酌予減刑，審結依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處有期徒刑1年6月，緩刑2年，緩刑期間則付保護管束，還可上訴。

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