郝龍斌、楊志良聲請暫停高端EUA　法院駁回：有助疫苗多樣選擇

▲郝龍斌向台北高等行政法院聲請停止衛福部對高端疫苗的緊急授權遭駁回 。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松/ 台北報導

前台北市長郝龍斌、前衛生署長楊志良等人，8月初向台北高等行政法院遞狀，聲請假處分，停止衛福部給予高端疫苗緊急授權(EUA)，並批政府把人民當白老鼠，恐造成群體免疫的假象，但台北高等行政法院20日作出裁定認為，衛福部這項行政處分最多只是提供民眾另一種疫苗選擇，郝、楊並非本案利害關係人等理由，裁定駁回。

郝龍斌8月4日親自到北高行受訪表示，高端疫苗除尚未進行三期試驗外，使用的「免疫橋接」技術，不被國際承認，在保護力不明下，通過對高端疫苗的緊急授權，是「義和團式的草菅人命」，並強調若他還是台北市長，一定會要北市衛生局暫停配合施打，他也呼籲各地方首長響應。

但北高行法院裁定指出，衛福部經過專家審查會議作成高端EUA決議，審查內容包括關於高端疫苗安全性及潛在有效性、已知及未知利弊分析，及現有科學證據之風險評估等專業討論訊息，縱未全面公開相關技術與研究數據，但加上媒體對其他廠牌疫苗接種後所提供保護力及不良反應之報導，已足使國人綜合考量各廠牌疫苗風險利弊得失。

即使郝、楊等人質疑高端疫苗的安全性及有效性，衛福部緊急授權EUA也只是提供民在AZ、莫德納或BNT等廠牌之外，提供另一種疫苗的替代選擇方案，反有助促成其疫苗選擇之多樣性，沒有造成郝、楊個人權利損害。

北高行認為，郝、楊沒能證明生命及身體健康可能因這份EUA而受到侵害，不具當事人適格，且沒能證明如果不在正式訴訟宣判前暫停EUA的話，會發生難以回復的損害，因此駁回假處份聲請。

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