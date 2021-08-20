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手推車沿路竊水溝蓋　網譙：是要害死誰！失業男賣屋流浪被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市汪姓男子19日中午公然在桃園區春日路上竊取住家前鐵製水溝蓋，隨即以手推車推走，留下約半公尺大洞，事後被網友發現上傳臉書《爆料公社》，網友怒譙「是要害死誰啊」；桃園警分局隨後查出汪男身分，在其住處未發現人，結果在附近的朝陽公園發現汪男，汪男坦承行竊，偵訊後依竊盜罪嫌函送桃檢偵辦。

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，事後被網友發現在臉書上幹譙「是要害死誰啊」。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，事後被網友發現在臉書上幹譙「是要害死誰啊」。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，隨後放上手推車離開。（圖／翻攝自臉書臉書《爆料公社》）

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，隨後放上手推車離開。（圖／翻攝自臉書臉書《爆料公社》）

水溝蓋遭竊取後，留下約半公尺平方坑洞，網友紛紛留言「是要害死誰啊，還分2趟，如果今天掉下去是你的小孩呢」、「太誇張惹 會害死人」、「我小時候就曾掉下去受傷」、「夭壽這一定要抓到」。

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，留下半公尺坑洞。（圖／翻攝自臉書臉書《爆料公社》）

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，留下半公尺坑洞。（圖／翻攝自臉書臉書《爆料公社》）

桃園警分局指出，56歲的汪姓男子19日中午，手持手推車經過桃園區春日路，發現一處住家前水溝蓋疑似未被栓牢，結果徒手搬動，將2塊水溝蓋搬上推車，得手後大搖大擺放上手推車徒步離開。警方據報後展開調查，根據沿路監視畫面鎖定是汪男所為。

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，桃園警分局拘捕後送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市汪姓男子19日中公然在桃園區春日路上竊取水溝蓋，桃園警分局拘捕後送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方隨後到汪男住處埋伏，但得知汪男已將住處賣掉，目前下落不明，由於汪男待業中且居無定所，推判可能在附近公園逗留，果然在春日路與三民路附近的朝陽公園查獲到案，帶回派出所偵訊，汪男坦承犯案，警方則依竊盜罪嫌將他函送桃檢偵辦。

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