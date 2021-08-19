不老騎士夜衝6小時！迷航繞半個桃園　少一道光被尋獲

▲桃園市李姓阿公18日晚間趁家人不注意，獨自騎機車外出，直至凌晨3時許才被警方發現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓阿公18日晚間趁家人不注意，偷偷獨自騎車外出，家人察覺阿公偷跑出去，趕緊報警協尋，平鎮警方調閱監視系統沿路查詢，結果發現阿公居然騎車繞了半個桃園市，直到19日凌晨3時許被平鎮警方在陽明醫院前尋獲，家人向警方透露，阿公罹患失智症，偷偷騎車外出，可能因迷途才四處趴趴走，還好最後順利尋獲，感謝警方熱心協助幫忙。

平鎮警分局龍岡派出所所長李東誠指出，家住龍岡地區的80歲李姓阿公，18日晚間9時許獨自騎車外出，阿公家人深夜探視父親，居然發現阿公不在床上，家人總動員在附近尋找未果，趕緊跑到派出所報案協尋。

▲桃園市李姓阿公18日晚間趁家人不注意，獨自騎機車外出，凌晨3時許才被發現帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方考量老翁年事已高，擔心發生意外，除請勤務指揮中心通報鄰近單位協外，立即調閱監視系統尋找其移動軌跡，結果發現阿公騎車足跡幾乎遍佈半個桃園市，沿途行經包括桃園區文中路、部立桃園醫院、中壢區大江購物中心、內壢工業區，後來在楊梅區埔心火車站前失去蹤影，員警擔心可能誤上國道發生危險，趕緊發動地毯式搜尋。

員警在凌晨3時許在平鎮區延平路陽明醫院前發現一輛未開大燈機車，上前攔查發現就是失蹤的李姓阿公，員警趕緊護送其回到派出所。阿公家人聞訊後趕到派出所，見到阿公安然無恙，頻頻向警方道謝，感謝警方熱心協助，花費6小時幫忙尋回阿公。

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