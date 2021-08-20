友人狂酸白老鼠！妹子選打高端怒了「哪家沒副作用」：請尊重我

▲原PO預約施打高端疫苗卻狂被酸，無奈直呼「請尊重我的選擇」。（圖／食藥署提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我不懂我選打高端，憑什麼要一直被說是：『白老鼠、被洗腦、笑死智障』。」一位女網友在《Dcard》發文，說她今年剛滿20歲，已經預約好高端疫苗，24日就要施打。結果，身邊的人知道她要接種高端，都覺得她很傻，甚至講得很難聽，讓她不禁無奈直呼「各自的選擇各自負責，大家的選擇都值得尊重。」

這位女網友發文《我要去打高端疫苗 請尊重我的選擇》，文中表示，她一說要打高端，朋友、同學的反應不外乎是「蛤！妳敢打喔？」「笑死啦！妳趕快去打，到時候國外疫苗留給我。」讓她覺得被講到很煩，連駕訓班教練都碎念她是「給國家當白老鼠」。

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▲原PO認為，不管接種什麼疫苗，都應該尊重選擇的人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「這些笑別人打什麼品牌疫苗的人，真的很沒有意義。」像一開始只勾莫德納的人嘲笑打AZ的，結果AZ還不是變成搶手選擇，而她認為不管什麼疫苗，都應該尊重選擇的人，「每個人考量的點都不一樣，我也不會覺得一直堅持只打mRNA疫苗（BNT／Moderna）有什麼不好。」

女網友透露，她的父母都是退休醫生，自己也曾對高端疫苗有所存疑，但問了爸媽意見，「他們從專業角度跟我分析，也都覺得高端疫苗拿來操弄政治的程度已經太超過了……」她聽下來，認為高端有高端的優勢，像是蛋白疫苗、副作用少等等，但也有缺點和三期試驗、緊急授權等爭議。

接著原PO直說，「但是哪家疫苗沒副作用？各家廠牌的疫苗都有。」她就是覺得自己從小容易過敏，打流感疫苗的副作用，就像得過一次流感，所以才選擇願意打高端，而且她本來就是想要有什麼就打什麼，只是剛好先等到高端，「我不懂我選打高端，憑什麼要一直被說，就只是一個疫苗的選擇而已。」