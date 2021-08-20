　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學霸棄讀台大醫　母吞藥「以死相逼」！他泣訴：化學跟媽比算什麼

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲末代指考16日公布成績。（示意圖非當事人／記者湯興漢攝）

文／陳美儒

編按：末代指考16日公布成績，考生18日起就可登記志願，然而當孩子的興趣與父母的期望有分歧，有孩子選擇壓抑，有孩子選擇反抗、甚至決裂...。作者陳美儒任教建中超過40年，深受許多父母師長與青少年信任，陪伴無數家庭重新修復親子關係，讓孩子發展更健全。

不想聽我的，那要聽誰的?

[廣告]請繼續往下閱讀...

「蓼蓼者莪，匪莪伊蒿，哀哀父母，生我劬勞。蓼蓼者莪，匪莪伊蔚，哀哀父母，生我勞瘁……」當老師在上《詩經．蓼莪篇》的時候，我忍不住偷偷的拭去奪眶而出的淚水，我覺得我是個不孝的孩子。因為，我只憑自己的喜好而完全違逆了父母從小對我的期待。

我不敢想像，當爸媽看到我學測甄試錄取的科系時，他們會有多麼生氣或傷心？

老師，在自己所愛和爸媽的期待間擺盪，我覺得好痛苦，這幾天的夜晚，我一直輾轉反側，睡不著。我實在很苦惱不安，不曉得該怎麼辦？」

「週一清早的早自習，我批閱著學生的週記；有全年級「首席學霸」之稱的小哲的煩惱心聲，跳入了我的眼前。

忍不住望向坐在窗邊角落的小哲，只見到他一如往昔，外表平靜、安穩的閱讀著《科學人》雜誌。

我想起，上個月大學學測成績發表，國文、英文、數學、社會、自然五科，滿級75級分的，全臺灣只有38人，我們學校就占了11個名額，而其中3人在我班上。

當「水果報」派來記者，前來專訪這11位同學的讀書方法，且要大集合拍團體照時；小哲一風聞校長室來找人，立即一溜煙就跑了，拒絕接受採訪與拍照。

事後，我曾私下悄悄問他為什麼要跑掉，小哲壓低嗓子告訴我：「我不想讓爸媽知道我考滿級分。」

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）

▲當孩子的興趣與父母的期望有分歧，有孩子選擇壓抑，有孩子選擇反抗。（示意圖非當事人／記者林敬旻攝）

記得每學期的親師會上，小哲的爸媽總是連袂參加。小哲的爸爸永遠西裝畢挺，媽媽也是盛裝打扮。我知道，小哲的爸爸是某著名教學醫院副院長，同時也是頗負盛名的心臟科名醫，媽媽則是名氣響噹噹的整型醫美醫師。想來，這兩位名醫日常肯定是十分忙碌的，可是小哲是他們唯一的獨生子，是他們的心肝寶貝，所以再忙、再排不出時間，他們也一定會趕來出席親師會。

每次會議結束，他們夫妻倆永遠是最後離開教室的人，因為小哲的母親一定要對我再三叮嚀，懇切拜託：「老師呀，您也知道小哲脾氣倔得很，我們說什麼，他都愛理不理的。可是我知道他最聽您的話，您說的最有用。請您一定要讓他填醫學系，不要老是說什麼環保、愛地球的。他養天竺鼠、兔子、蜥蜴、蟻獅、巴西烏龜，這些我都可以不管，可是要去念什麼森林資源環保的，我跟他爸爸可不能接受！」小哲媽媽劈里啪啦的說完一大串，斬釘截鐵的叮嚀我這導師勢必要阻攔小哲的森林環保夢。

雙親都是名醫，寄望兒子克紹箕裘也是人之常情，可是親愛的爸媽，除了知道兒子學業功課總是「勇冠」同儕之外，你們可知道他最愛的卻是各種飛禽鳥獸？為了保護這些屬於大自然的飛禽鳥獸，他早已決定把第一志願獻給森林資源學系，立志走遍大大小小的森林，照顧各種昆蟲鳥獸。

小哲曾在一個放學的午後黃昏，拉著我的手，要我仔細聆聽窗外的鳥鳴，他一臉歡喜的告訴我：「老師，現在是四月天，那是畫眉鳥正在求偶的聲音。」又得意洋洋的對我說：「有機會的話，老師可以跟我一起到對面的植物園，我可以為您分辨出三十多種不同鳥類的叫聲。您知道嗎？從鳥鳴聲也可以分辨出小鳥快樂和傷心的情緒。」

大學推甄校內名單公布後，許多同學擠在榜單前，看到小哲的名字高掛在臺大森林系時，隨即引來不少同學瞠目結舌，驚訝的問：「那個滿級75分的○○哲，怎麼不念臺大醫科，卻跑去讀森林？」

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩並手部消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多爸媽在孩子身上追求心願或期待。（示意圖非當事人／記者林敬旻攝）

讀醫學系就是人生勝利組？

在那個閱讀過小哲心聲的週記午休時間，我找來小哲，一起到校園角落散步。

「老師可以想像你現在內心一定很徬徨、很掙扎，是不是？雖然你不顧一切，勇敢的選擇了森林系，可是想到最終爸媽還是會發現，他們也許不會斥責你，但是一定會很傷心、失望，是不是？」

小哲癟著嘴，一雙明亮聰慧的眼睛開始泛起淚光。

「老師有個建議，不曉得你覺得如何？我想這申請名單目前還是止於校內而已，你大可選擇放棄，直接參加校外甄試。」
小哲忍住了即將掉下的眼淚，緊緊的望著我。

「我想，爸媽既是醫生，期待你繼承他們的志業也是無可厚非的。但是當醫生跟保護大自然是不衝突的，如果你有一天和爸媽一樣成了名醫，有了豐富的收入，你可以創立基金會，用來守護飛禽鳥獸、用來保有森林。你覺得老師這個想法如何？」

「老師，我想我懂了，我今天回家就跟爸媽說明白。我會參加醫科甄試，開始認真做審查資料，也不用再擔心爸媽的反應了。」原本癟著嘴角的小哲，瞬間一副「欣然有生望焉」的笑了起來。

真相的背後

難忘的是，多年前，有個成績十分優秀的男孩，把唾手可得的臺大醫學系，改成純研究的化學系；結果個性跟兒子一樣剛烈，守寡十多年，一手把孩子帶大的母親，竟憤恨得當著兒子的面，吞下大半瓶安眠藥。

多年後的今天，我仍無法忘記在深夜的急診室裡，身高一百八十幾公分的大男孩，滿臉驚恐、充滿自責的眼神；他一看到我，就像小孩子般的急撲過來，全身不斷的顫抖，雙手環住我，放聲大哭。

在醫生的緊急催吐、灌腸之下，大男孩的母親幸運的挽回了一命。

得知母親性命無虞的當下，大男孩終於破涕為笑的對我說：「化學跟母親比起來，又算得了什麼？反正我並不討厭生物解剖，也不怕血，去當醫生又何妨？」

幸好，當年是先繳交志願卡後再參加大學聯考的；大男孩在繳交志願卡的當天凌晨，選擇把臺大醫學系放到第一志願。

如今，大男孩早已成為一家大型醫院的骨外科高手，同時也是醫學系教授。

▲國中教育會考明（15）日登場，考生前往板橋高中看考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲有時孩子理想與家長期望會背道而馳。（示意圖非當事人／記者林敬旻攝）

會思想的蘆葦

寡母因兒子填的志願不符合她的期待，選擇以激烈手段「吞藥」來逼兒子更動志願，這種情緒勒索「死諫」手法，著實不是上策。

還好她及時被救回來了，而孝順的兒子也依母親的期待，將他原本喜愛的化學系變更為醫學系，結局終以「喜劇」收場，其過程卻是驚心動魄，與「悲劇」擦身而過。不論站在親子溝通或教育基準點上，母親的這般作為都是十分不可取的。

其實對長年擔任高三導師的我而言，幾乎年年都會遇上兒子與父母親的理想背道而馳的狀況。通常在得知這樣的情況之後，我會先與孩子談理想與未來藍圖，再找孩子的父母來表達兒子的心思。最後，再請雙方敞開心胸，做最終、最柔和的直球對決，以求最大「公約數」。

幾年前，大學學測放榜，一位師大附中的孩子本可以上醫學系，他卻偏不填；結果母親氣匆匆跑來學校找孩子理論且大聲痛罵，沒想到也是火爆剛烈個性的男孩，竟當著母親、師長、眾同學面前，從教室迴廊欄杆一躍而下。

還好，是二樓。男孩當場骨折、挫傷，在救護車急奔校園，緊急送醫之後，救回了一命。

事件發生後不久，中廣新聞網立即撥來手機電話，要我call out發表看法與建議。當時我正帶著學生在做「校外教育旅行」，現場call out時，正好車行在臺南往高雄的高速公路上，全車全班馬上靜音，就聽我一人跟中廣新聞網連線，而且「乖乖」的聽了我近二十分鐘的「科系選擇與親子溝通課」。

在古希臘神話裡，有個大壞蛋名叫「普羅克瑞提斯」（Procrustes），他聲稱擁有一張適合任何人的鐵床。事實上，他遇到較矮小的人，就用鐵鍊把人的手腳拉長；太高大的，則殘忍的把人裁截成適合鐵床的大小。

與那張慘酷的鐵床相比較，許多爸媽在孩子身上追求的心願或期待，是否也是另一種無形的「鐵床」？

孩子的表現如果不合「鐵床」的規格，很可能就引起心有「鐵床」的父母的焦慮，這種焦慮如果不斷的投射到孩子身上，生性較溫和、乖巧、聽話的孩子，為了符合爸媽的期望，只好拚命「壓抑」自己的想法和舉止；個性比較強硬、不愛順從的孩子，很可能就會跟爸媽爆發強烈的爭執，甚至故意「叛逆、對立」，用以對抗爸媽的那張「鐵床」，以至於決裂。

當爸媽的期望、執著，與兒女夢幻理想產生對抗時，親子之間的意志溝通，往往也就沉溺在極欲說服對方的拉鋸、拔河間而不自覺。

如果爸媽硬要給予孩子高壓性的強制規劃，只怕青春年少的心，反彈力道會更大，最終落得兩敗俱傷。

當孩子的志向，無法符合父母的期望時，怎麼辦？為避免彼此「硬碰硬」，為消弭彼此無謂的傷害，我以「事緩則圓」為最佳原則；建議爸媽先拆除心底的「鐵床」，身為兒女的也試著站在爸媽的立場多些著想；再加上有信任的師長或親友做為溝通橋樑，相信一切將可以有喜樂圓滿的收場。

本文摘自三采文化《資優生的祕密：任教建中40年 陳美儒的青春期孩子陪讀哲學》

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
假冒同住家人共鍋、吃合菜　陳時中：查獲罰「行為人」非餐廳
韓射箭大叔自拍原因曝光　台灣選手「一句話」讓他超感動
預約高端總計59.9萬人！　20～35歲18萬人
快訊／她預約莫德納「被誤打成AZ」！　衛生局回應了
集中檢疫所爆「親友送毒」！　已查獲2-3例
12例境外全染Delta！　有3人突破性感染
快訊／增6例本土　分布3縣市
快訊／今日新增6本土！　另增1死
LIVE／高端今預約截止　陳時中最新說明
53歲伊能靜關濾鏡「真面目」長怎樣？　網一看全跪：秦昊熬成爹
貓纜15年首換纜　「一周停業2天」到9/12
快訊／高雄男爬柴山失蹤5天　遺體找到了
義大利驚見「萬人淫亂趴」　嗑藥、性侵還溺死人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市開學指引「2人確診全校停課」　陳時中：地方加嚴措施可討論

蘇偉碩發起撤銷高端EUA公投！陳時中嘆：多做點有助疫情控制的事

他爆郵局「最速件」逼員工打高端　陳時中反問：事實有嗎？

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

幼兒園被爆超收！學童藏工地民宅1個月　午覺睡到滿頭汗

立委爆1922疫苗預約恐「個資外洩」！陳時中：若有不當使用可提告

假冒同住家人共鍋、吃合菜　陳時中：查獲罰「行為人」非餐廳

鬆綁雙北長照機構探視？　陳時中鬆口「可以期待」

快訊／預約高端結果出爐！總計59.9萬人完成「20～35歲18萬人」

9／1開學！2成老師還打不到疫苗　陳時中承諾：一定會照數目發下去

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

北市開學指引「2人確診全校停課」　陳時中：地方加嚴措施可討論

蘇偉碩發起撤銷高端EUA公投！陳時中嘆：多做點有助疫情控制的事

他爆郵局「最速件」逼員工打高端　陳時中反問：事實有嗎？

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

幼兒園被爆超收！學童藏工地民宅1個月　午覺睡到滿頭汗

立委爆1922疫苗預約恐「個資外洩」！陳時中：若有不當使用可提告

假冒同住家人共鍋、吃合菜　陳時中：查獲罰「行為人」非餐廳

鬆綁雙北長照機構探視？　陳時中鬆口「可以期待」

快訊／預約高端結果出爐！總計59.9萬人完成「20～35歲18萬人」

9／1開學！2成老師還打不到疫苗　陳時中承諾：一定會照數目發下去

看家一整天！「貓偶工讀生」躺床抬腿等下班　千人笑：背後有拉鍊

挨罰2300萬　富邦金：會高標準自我要求！

Gogoro「前首席馬達大師」起訴了　涉竊機密技術賣給越南企業

13F持倉報告出爐！知名投資機構都愛這些創新科技股

北市開學指引「2人確診全校停課」　陳時中：地方加嚴措施可討論

蘇偉碩發起撤銷高端EUA公投！陳時中嘆：多做點有助疫情控制的事

報告鄉親！　台南左鎮區三座危險橋梁獲中央補助改建

他爆郵局「最速件」逼員工打高端　陳時中反問：事實有嗎？

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

首鋼完成21名球員註冊「有周儀翔」　台版LBJ續留北京合約剩2年

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

里長號召546人集資43萬　尬威力彩中10.6萬

她晚上才吹冷氣「電費35000」　網路柯南揪出吃電怪獸

里長號召拚威力彩　2天集資43萬

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

南鐵拆遷「最後一戶」今晨強拆　300警凌晨包圍黃家

不斷更新／各縣市學校「確診停課標準」一次看

強拆南鐵「最後一戶」！政大教授：譴責民進黨

更多熱門

相關新聞

共軍甘冒險　台海衝突機率增

共軍甘冒險　台海衝突機率增

17日上午共軍的演習雖然在內容方面無太多特殊之處，卻出現一個值得我方警惕的危險訊號；就是共軍的戰區聯合作戰指揮中心可能太過強調演訓的實戰性，嚴重低估在我防空識別區內進行類似行動所隱藏的風險。

即／塔利班「朝人群開槍」阿富汗多人死亡

即／塔利班「朝人群開槍」阿富汗多人死亡

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

「360萬vs台大醫」怎選？ 網揭1關鍵贏太多

「360萬vs台大醫」怎選？ 網揭1關鍵贏太多

55%大學生自認選錯系　台大將打破科系界線救「留住學生」

55%大學生自認選錯系　台大將打破科系界線救「留住學生」

關鍵字：

跳樓學霸親子關係衝突台大建中師大醫學系情緒勒索

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

謝忻威力彩砸2600元…曝下注秘訣　真的中獎了！

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面