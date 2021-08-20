學霸棄讀台大醫　母吞藥「以死相逼」！他泣訴：化學跟媽比算什麼

▲末代指考16日公布成績。（示意圖非當事人／記者湯興漢攝）

文／陳美儒

編按：末代指考16日公布成績，考生18日起就可登記志願，然而當孩子的興趣與父母的期望有分歧，有孩子選擇壓抑，有孩子選擇反抗、甚至決裂...。作者陳美儒任教建中超過40年，深受許多父母師長與青少年信任，陪伴無數家庭重新修復親子關係，讓孩子發展更健全。

不想聽我的，那要聽誰的?

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「蓼蓼者莪，匪莪伊蒿，哀哀父母，生我劬勞。蓼蓼者莪，匪莪伊蔚，哀哀父母，生我勞瘁……」當老師在上《詩經．蓼莪篇》的時候，我忍不住偷偷的拭去奪眶而出的淚水，我覺得我是個不孝的孩子。因為，我只憑自己的喜好而完全違逆了父母從小對我的期待。

我不敢想像，當爸媽看到我學測甄試錄取的科系時，他們會有多麼生氣或傷心？

老師，在自己所愛和爸媽的期待間擺盪，我覺得好痛苦，這幾天的夜晚，我一直輾轉反側，睡不著。我實在很苦惱不安，不曉得該怎麼辦？」

「週一清早的早自習，我批閱著學生的週記；有全年級「首席學霸」之稱的小哲的煩惱心聲，跳入了我的眼前。

忍不住望向坐在窗邊角落的小哲，只見到他一如往昔，外表平靜、安穩的閱讀著《科學人》雜誌。

我想起，上個月大學學測成績發表，國文、英文、數學、社會、自然五科，滿級75級分的，全臺灣只有38人，我們學校就占了11個名額，而其中3人在我班上。

當「水果報」派來記者，前來專訪這11位同學的讀書方法，且要大集合拍團體照時；小哲一風聞校長室來找人，立即一溜煙就跑了，拒絕接受採訪與拍照。

事後，我曾私下悄悄問他為什麼要跑掉，小哲壓低嗓子告訴我：「我不想讓爸媽知道我考滿級分。」

▲當孩子的興趣與父母的期望有分歧，有孩子選擇壓抑，有孩子選擇反抗。（示意圖非當事人／記者林敬旻攝）

記得每學期的親師會上，小哲的爸媽總是連袂參加。小哲的爸爸永遠西裝畢挺，媽媽也是盛裝打扮。我知道，小哲的爸爸是某著名教學醫院副院長，同時也是頗負盛名的心臟科名醫，媽媽則是名氣響噹噹的整型醫美醫師。想來，這兩位名醫日常肯定是十分忙碌的，可是小哲是他們唯一的獨生子，是他們的心肝寶貝，所以再忙、再排不出時間，他們也一定會趕來出席親師會。

每次會議結束，他們夫妻倆永遠是最後離開教室的人，因為小哲的母親一定要對我再三叮嚀，懇切拜託：「老師呀，您也知道小哲脾氣倔得很，我們說什麼，他都愛理不理的。可是我知道他最聽您的話，您說的最有用。請您一定要讓他填醫學系，不要老是說什麼環保、愛地球的。他養天竺鼠、兔子、蜥蜴、蟻獅、巴西烏龜，這些我都可以不管，可是要去念什麼森林資源環保的，我跟他爸爸可不能接受！」小哲媽媽劈里啪啦的說完一大串，斬釘截鐵的叮嚀我這導師勢必要阻攔小哲的森林環保夢。

雙親都是名醫，寄望兒子克紹箕裘也是人之常情，可是親愛的爸媽，除了知道兒子學業功課總是「勇冠」同儕之外，你們可知道他最愛的卻是各種飛禽鳥獸？為了保護這些屬於大自然的飛禽鳥獸，他早已決定把第一志願獻給森林資源學系，立志走遍大大小小的森林，照顧各種昆蟲鳥獸。

小哲曾在一個放學的午後黃昏，拉著我的手，要我仔細聆聽窗外的鳥鳴，他一臉歡喜的告訴我：「老師，現在是四月天，那是畫眉鳥正在求偶的聲音。」又得意洋洋的對我說：「有機會的話，老師可以跟我一起到對面的植物園，我可以為您分辨出三十多種不同鳥類的叫聲。您知道嗎？從鳥鳴聲也可以分辨出小鳥快樂和傷心的情緒。」

大學推甄校內名單公布後，許多同學擠在榜單前，看到小哲的名字高掛在臺大森林系時，隨即引來不少同學瞠目結舌，驚訝的問：「那個滿級75分的○○哲，怎麼不念臺大醫科，卻跑去讀森林？」

▲許多爸媽在孩子身上追求心願或期待。（示意圖非當事人／記者林敬旻攝）

讀醫學系就是人生勝利組？

在那個閱讀過小哲心聲的週記午休時間，我找來小哲，一起到校園角落散步。

「老師可以想像你現在內心一定很徬徨、很掙扎，是不是？雖然你不顧一切，勇敢的選擇了森林系，可是想到最終爸媽還是會發現，他們也許不會斥責你，但是一定會很傷心、失望，是不是？」

小哲癟著嘴，一雙明亮聰慧的眼睛開始泛起淚光。

「老師有個建議，不曉得你覺得如何？我想這申請名單目前還是止於校內而已，你大可選擇放棄，直接參加校外甄試。」

小哲忍住了即將掉下的眼淚，緊緊的望著我。

「我想，爸媽既是醫生，期待你繼承他們的志業也是無可厚非的。但是當醫生跟保護大自然是不衝突的，如果你有一天和爸媽一樣成了名醫，有了豐富的收入，你可以創立基金會，用來守護飛禽鳥獸、用來保有森林。你覺得老師這個想法如何？」

「老師，我想我懂了，我今天回家就跟爸媽說明白。我會參加醫科甄試，開始認真做審查資料，也不用再擔心爸媽的反應了。」原本癟著嘴角的小哲，瞬間一副「欣然有生望焉」的笑了起來。

真相的背後

難忘的是，多年前，有個成績十分優秀的男孩，把唾手可得的臺大醫學系，改成純研究的化學系；結果個性跟兒子一樣剛烈，守寡十多年，一手把孩子帶大的母親，竟憤恨得當著兒子的面，吞下大半瓶安眠藥。

多年後的今天，我仍無法忘記在深夜的急診室裡，身高一百八十幾公分的大男孩，滿臉驚恐、充滿自責的眼神；他一看到我，就像小孩子般的急撲過來，全身不斷的顫抖，雙手環住我，放聲大哭。

在醫生的緊急催吐、灌腸之下，大男孩的母親幸運的挽回了一命。

得知母親性命無虞的當下，大男孩終於破涕為笑的對我說：「化學跟母親比起來，又算得了什麼？反正我並不討厭生物解剖，也不怕血，去當醫生又何妨？」

幸好，當年是先繳交志願卡後再參加大學聯考的；大男孩在繳交志願卡的當天凌晨，選擇把臺大醫學系放到第一志願。

如今，大男孩早已成為一家大型醫院的骨外科高手，同時也是醫學系教授。

▲有時孩子理想與家長期望會背道而馳。（示意圖非當事人／記者林敬旻攝）

會思想的蘆葦

寡母因兒子填的志願不符合她的期待，選擇以激烈手段「吞藥」來逼兒子更動志願，這種情緒勒索「死諫」手法，著實不是上策。

還好她及時被救回來了，而孝順的兒子也依母親的期待，將他原本喜愛的化學系變更為醫學系，結局終以「喜劇」收場，其過程卻是驚心動魄，與「悲劇」擦身而過。不論站在親子溝通或教育基準點上，母親的這般作為都是十分不可取的。

其實對長年擔任高三導師的我而言，幾乎年年都會遇上兒子與父母親的理想背道而馳的狀況。通常在得知這樣的情況之後，我會先與孩子談理想與未來藍圖，再找孩子的父母來表達兒子的心思。最後，再請雙方敞開心胸，做最終、最柔和的直球對決，以求最大「公約數」。

幾年前，大學學測放榜，一位師大附中的孩子本可以上醫學系，他卻偏不填；結果母親氣匆匆跑來學校找孩子理論且大聲痛罵，沒想到也是火爆剛烈個性的男孩，竟當著母親、師長、眾同學面前，從教室迴廊欄杆一躍而下。

還好，是二樓。男孩當場骨折、挫傷，在救護車急奔校園，緊急送醫之後，救回了一命。

事件發生後不久，中廣新聞網立即撥來手機電話，要我call out發表看法與建議。當時我正帶著學生在做「校外教育旅行」，現場call out時，正好車行在臺南往高雄的高速公路上，全車全班馬上靜音，就聽我一人跟中廣新聞網連線，而且「乖乖」的聽了我近二十分鐘的「科系選擇與親子溝通課」。

在古希臘神話裡，有個大壞蛋名叫「普羅克瑞提斯」（Procrustes），他聲稱擁有一張適合任何人的鐵床。事實上，他遇到較矮小的人，就用鐵鍊把人的手腳拉長；太高大的，則殘忍的把人裁截成適合鐵床的大小。

與那張慘酷的鐵床相比較，許多爸媽在孩子身上追求的心願或期待，是否也是另一種無形的「鐵床」？

孩子的表現如果不合「鐵床」的規格，很可能就引起心有「鐵床」的父母的焦慮，這種焦慮如果不斷的投射到孩子身上，生性較溫和、乖巧、聽話的孩子，為了符合爸媽的期望，只好拚命「壓抑」自己的想法和舉止；個性比較強硬、不愛順從的孩子，很可能就會跟爸媽爆發強烈的爭執，甚至故意「叛逆、對立」，用以對抗爸媽的那張「鐵床」，以至於決裂。

當爸媽的期望、執著，與兒女夢幻理想產生對抗時，親子之間的意志溝通，往往也就沉溺在極欲說服對方的拉鋸、拔河間而不自覺。

如果爸媽硬要給予孩子高壓性的強制規劃，只怕青春年少的心，反彈力道會更大，最終落得兩敗俱傷。

當孩子的志向，無法符合父母的期望時，怎麼辦？為避免彼此「硬碰硬」，為消弭彼此無謂的傷害，我以「事緩則圓」為最佳原則；建議爸媽先拆除心底的「鐵床」，身為兒女的也試著站在爸媽的立場多些著想；再加上有信任的師長或親友做為溝通橋樑，相信一切將可以有喜樂圓滿的收場。

★本文摘自三采文化《資優生的祕密：任教建中40年 陳美儒的青春期孩子陪讀哲學》