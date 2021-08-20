東森購物攜手Ralph Lauren Polo衫　8／20全球電視首賣

▲東森電視購物與Ralph Lauren 攜手將在8/20(五)晚間21:00舉行Ralph Lauren Polo衫商品的全球電視首賣，並提供給東森會員專屬的布章客製服務。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

相信你的衣櫥裡一定有Tshirt、有襯衫，但你一定更需要擁有一件Polo衫，操刀美國隊奧運制服設計服裝大牌Ralph Lauren，在時尚界可說是家喻戶曉，更是美國最具代表性的精品品牌，東森電視購物與Ralph Lauren攜手，在下個月20日舉行Ralph Lauren Polo衫商品的全球電視首賣，並提供給東森會員專屬的布章客製服務。

Ralph Lauren從2008年北京奧運開始，到這次東京奧運，似乎成了美國奧運代表隊的官方指定品牌，不僅創造無數永恆時尚經典，今年更引進品牌客製化服務，讓每個人可以搭配出有自我態度的美式風格，體現品牌「Create Your Own」的精神。

Ralph Lauren Polo衫商品即將在8/20(五)晚間21:00開賣，東森會員只要購買一件earth polo環保材質polo衫，就可以到Polo Ralph Lauren專櫃享有獨家限定的專屬布章客製服務，可依照個人喜愛的設計風格由專人為您訂製並將布章縫製在您的polo衫上，為您的earth polo環保polo衫設計獨一無而二專屬於你的服裝風格。

▲Polo衫左胸口上打馬球選手的刺繡，是Polo Ralph Lauren最知名的經典標誌，今年在台灣引進品牌客製化服務。（圖／東森購物提供）

Polo衫左胸口上打馬球選手的刺繡，是Polo Ralph Lauren最知名的經典標誌，每一個小馬刺繡就需使用千針來縫製，做工極其細緻，從小馬的細節即可看出。而polo衫使用的網眼布料，更是以蜂巢狀針織，而達到極其柔軟舒適的特性。並經過特殊洗水處理，在洗滌多次仍可保持原本樣貌不易變形。品牌這次推出的客製化服務，消費者可以自行配置經典的小馬標誌，做專屬自己獨一無二的刺繡，絕對是家人、朋友或是情侶的送禮首選。

東森電視購物推出Ralph Lauren Polo衫商品組合，東森價4680元，凡購買除了可擁有Polo布章專屬客制服務，還可再享獨家優惠折扣券1000元，以感謝會員朋友們一同支持響應Earth Polo愛地球的美意。

對品牌創辦人Ralph Lauren 先生而言，「Polo 衫並不僅僅只是一件衣服，更是一種生活態度」，透過不同的穿搭方式，展現每個人獨特的風格品味。而Ralph Lauren品牌也因長期致力於環保議題於2019年首度推出Earth Polo 環保polo衫系列，既是象徵高貴優雅的形象，在材質上與做工上就更加講究，每件Polo衫平均使用12個寶特瓶回收紗線縫製而成，並採用無水的創新染色技術，打造環保新思維。

透過Earth Polo環保系列的推出，品牌期盼至2025年，能清除垃圾掩埋場和海洋中至少1.7億個寶特瓶，Ralph Lauren品牌所要傳達的，不只在於製造經典的服裝，還要傳達對世界的看法，並且試著讓世界變得更美好。