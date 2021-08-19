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「東森農場」前進台東LIVE開賣　饒慶鈴推在地好物王令麟送東森幣相挺　

「東森農場」台東LIVE開賣（圖／東森購物提供）

▲《東森農場》前進台東熱氣球嘉年華活動，8/20（五）下午5:00到7:00將在東森電視購物第46頻道節目LIVE直播熱烈開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物長期支持在地小農與優質農產，好口碑吸引各地縣市爭相合作，《東森農場》節目受到台東縣政府邀請，從棚內走向戶外，8/20（五）將在鹿野高台「台東熱氣球嘉年華」活動現場，LIVE直播熱烈開賣，台東縣長饒慶鈴將親上節目化身購物專家，強力推薦台東各項優質農產品。

8/20（五）下午5:00到7:00鎖定東森電視購物第46頻道《東森農場》LIVE節目，除了可以買到「台東池上米」、「台東大目釋迦」及「台東特產伴手禮組」，東森購物董事長王令麟支持小農再加碼回饋50%東森幣，三項商品也將在熊媽媽買菜網同步販售，此外，透過LIVE節目還能同步欣賞熱氣球升空的美景。

「東森農場」台東LIVE開賣（圖／東森購物提供）

▲買台東特色農產品，還能同步看熱氣球。

饒慶鈴表示，台東好山好水、物產豐富，池上鄉更因擁有甘純水源、肥沃泥壤、絕佳氣候，造就粒粒飽滿、全國知名的「台東池上米」。池上當地因早晚溫差大，在熱脹冷縮下，使得米飯吃起來口感紮實，品質有保證，在全國任何稻米競賽中，池上米的好感度不是第一、就是第二。池上農民用心栽種，堅持採用自然農法耕作，關注環境生態永續，並成功培育台灣原生之專利品種「黑纖米」，於2017年量產並參加食品界米其林獎評鑑，榮獲二星榮譽。這次東森農場特別推出白米及黑纖米組合，採用其他通路看不到的獨家包裝，每包足重1公斤，一箱9包僅售990元。

「東森農場」台東LIVE開賣（圖／東森購物提供）

▲東森農場推出獨家包裝的台東池上白米及黑纖米組合。

「東森農場」台東LIVE開賣（圖／東森購物提供）

▲東森農場嚴選的大目釋迦，每箱3公斤約5～7顆，只賣799元。

說到台東特產，除了池上米，釋迦也是遠近馳名，大目釋迦為土種釋迦之改良品種，果實碩大肥美、果肉飽滿多汁，有著淡淡牛奶香，富含維生素C，堪稱「水果界的綠寶石」。東森農場嚴選的大目釋迦，肉多籽少，飽滿碩大，果肉雪白，以每箱3公斤約5～7顆推薦給消費者，市價999元，東森價只賣799元。

「東森農場」台東LIVE開賣（圖／東森購物提供）

▲東森農場嚴選11件組的「台東特產伴手禮組」。

台東風景優美，是民眾度假旅遊首選地之一，也發展出許多特色小吃，成為台東知名的伴手禮，東森嚴選多項特產禮盒，包括青澤-琪瑪酥、歐巴螞-雪Q餅、成功鎮-旗魚紙片及金崙部落的洛神花蜜餞，台東特產伴手禮組共11件，市價1,200元，東森價999元，還可享加碼回饋50%東森幣。

東森購物長期關心地方農民，秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，同時推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，除了去年助攻台東鳳梨釋迦就秒殺3,500組，其他優質農特產還包括嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼，未來東森購物也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

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