台東推動中元普渡祭祀線上辦　誠心敬意表達最重要

▲台東推動中元普渡祭祀線上辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情2級警戒新生活，維持降級不鬆懈，而傳統農曆7月中元普渡宗教活動也即將到來，台東縣環保局提倡環保祭祀，提供不分時地皆可以普渡的線上祭拜網站，讓民眾表達心意、兼顧祭拜文化與環保時，亦能減少群聚接觸的防疫措施。

台東縣政府表示，一年一度的中元普渡，民眾除準備豐盛的祭品外，通常也會燃燒紙錢，表達誠心、敬意，燃燒紙錢與焚香除會產生苯、甲苯等致癌性有害物質外，也會排放大量的PM2.5，如果大量或長時間接觸，恐引發呼吸道、心血管疾病甚至可能罹癌。

為了鼓勵民眾減少群聚及少燒紙錢，民眾可到環保局線上祭拜網站參加線上普渡，不但兼顧防疫，每人還可為地球減少1.5公斤二氧化碳及6公克PM2.5，同時也為環境保護盡一份心力。

環保局持續推廣「環保祭祀」的普渡文化，透過局內建置的「網路普渡」(http://www.evec.com.tw/worship/index.php )民眾可進行線上祭祀，輸入祭拜者的資料、祭祀的類型後，可選擇想要祭拜的供品，包含鮮花、三牲及鮮果，接著雙手合十，誠心參拜，同時提供普渡文疏進行線上燒化，等一切流程走完之後，還會發布給你一個環保愛地球感謝狀，即完成普渡儀式，雖是線上普渡，但是誠意滿滿。

環保局強調，中元節為我國傳統民俗節日，意味著一種尊重生命的儀式，其內涵在於向已故的親友、先祖表達緬懷思念與敬意，呼籲大眾支持，在傳統文化與環境保護之間取得永續共存的平衡點，中元節祭祀以誠心敬意最為重要，用雙手合十取代香支，用鮮花水果取代紙錢，用虔誠的心祈求神明、好兄弟及先祖的保佑，並為下一代營造永續生活環境。



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