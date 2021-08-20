「BNT應放入預約平台」　林為洲：莫讓高端成唯一選擇

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

由於國內各國際疫苗缺貨，使得國產高端疫苗成為目前唯一的選項，這讓在野黨相當不滿頻頻砲轟，國民黨立委林為洲20日表示，雖然他自己選擇施打高端疫苗，但政府應給民眾選擇疫苗的空間，主張應立刻把BNT放入預約平台，不應該讓高端成為年輕人唯一選擇。

林為洲表示，根據民調統計，僅6.1％的民眾將高端列為首選、69.1％的民眾對國產疫苗信心蕩然無存，但有39.3%民意力挺的BNT，可是至今在疫苗預約平台上卻未見蹤跡。他質疑，難道民進黨擔憂，若多了BNT作為選項，會使高端疫苗更加不受青睞？

林為洲回顧，上週陳時中宣布，第六輪預約接種疫苗開放36歲以上民眾施打高端，原先預計提供的61萬4204劑卻乏人問津，僅41.9萬人實際預約。可見即使政府大肆宣揚高端，但民眾的疑慮仍是紙包不住火。

林為洲強調，雖然他行動力挺我國生技產業，但也始終主張應給民眾選擇疫苗的空間，如今台灣的國際疫苗缺貨，高端恐是年輕人唯一選擇。使青年陷入「「忍痛施打高端」、「乾等國際疫苗」的矛盾，並非他支持國產疫苗的初衷。

林為洲質疑，政府處心積慮護航國產疫苗，對於國際認證疫苗卻是大小眼。高端疫苗通過衛福部緊急授權後，不到10天即放上疫苗預約平台，而BNT作為國際認證疫苗，在8月3日通過緊急授權至今，卻仍然未上架供民眾預約。

林為洲認為，BNT有望9月中就可來台，但疫苗預約系統中卻仍將BNT摒除在外「難道想趁疫苗空窗期，BNT尚未來台之際，讓更多民眾接種高端」。他也呼籲，國產疫苗要得民心，品質自要把關，若只用程序和制度耍小手段，只是徒增民眾對國產疫苗的反感。