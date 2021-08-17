林為洲稱外來勢力無法代替本土政權　莊瑞雄讚：保有民進黨良善本質

▲阿富汗當地民眾試圖進入喀布爾國際機場。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

阿富汗政局丕變，民兵組織塔利班（Taliban）即將上台，國民黨立委林為洲17日說，「外來勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」。對此，民進黨立委莊瑞雄表示，林為洲出身自民進黨，身上還保有民進黨良善的本質，「下次碰到他，一定要好好地請他喝一杯咖啡」。

林為洲今天下午在臉書表示，從越南到伊拉克，至今日的阿富汗，給我們的教訓，再多外援、再多大砲坦克飛彈，不得民心，無法得天下。另外，時間一長，「外來勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」。

莊瑞雄受訪時表示，林為洲出身自民進黨，良知都還在，所以身上還保持民進黨良善的本質，所以很誠實地講出「外來政權最終都一定會被推翻掉」，外來政權本來就是為了壓迫、建立勢力，想的不是人民而是權位。

莊瑞雄說明，阿富汗被稱為「帝國的墳墓」，儘管蘇聯、英國、美國都去了，但是鼻子摸一摸還是得走人，「國民黨想要暗喻靠美國一定會背棄人家，全世界會覺得你在幹什麼」。

莊瑞雄指出，前美國總統川普早在2018年時，就跟塔利班政權講好、簽訂和平協議，「全世界都覺得你不值得支持」，所以並不是美國背棄阿富汗，而是阿富汗背棄了全世界。

莊瑞雄說，原本大家都期待阿富汗能蛻變為穩定、會照顧民眾的國家，所以美國也提供阿富汗政府部隊受訓的錢以及設施，結果阿富汗內部一起哄，「反抗軍一去，政府軍就投降，自己做不好要怪誰」。

隨後，林為洲也在貼文下方留言，強調自己認同中華民國的民主制度，參與這個國家的選舉而取得政權的政黨，都是本土政黨，其所組織的政權都是本土政權，這是他對本土政權的理解，「大家也別忘了，現在我們所依據享有的民主自由制度根源，還是『中華民國』憲法」。