林為洲喊話普發5千元最實在　諷「繳現金換振興」獨步全球

▲林為洲要求普發現金。（圖／翻攝林為洲臉書）



實習記者張鈞量／台北報導

立法委員林為洲昨（10日）於臉書公開支持普發現金，他表示，根據民調顯示，66.1％的多數民意也都認同普發現金紓困的作法，抨擊政府無視民意的吶喊，直接發放5000元現金最實在。

林為洲認為，去年發放的三倍券發放程序混雜，用途有所限制，行政成本高達22.56億，被審計部批評執行效益評估尚欠嚴謹，亟待檢討。為了與馬英九時期的消費券做出區隔，「繳現金換振興」更是獨步全球。

林為洲指出，據經濟部《三倍券成效報告》，民眾主要將振興券用於「餐飲及零售」，學者也批評三倍券大多用於購買日常用品，無法增加新的支出，對刺激經濟效果並不大。他說，別說在野黨立委反彈，執政黨自家立委要為荒唐的政策背書都有苦難言，紛紛上書中央，希望能懸崖勒馬。

對此，林為洲建議，政府提出的振興經濟方案，應以「有效、便民」為最高原則，每人直接發放5000元的現金，不要因複雜的程序和制度，讓產業復興成為空談。

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