屏南工業區夜間頻傳怪味！環保局夜鷹出動　5路突襲採驗

▲屏東縣環保局19日晚兵分5路執行突襲屏南工業區查察作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏南屏南工業區經常於夜間出現不明異味，縣環保局昨(19)日晚出動5組稽查人員兵分5路執行突襲查察作業，針對其中4家異味較重廠家進行採驗，全數送由檢測單位進行分析，若檢驗分析結果超過空氣污染物排放標準，將依法裁罰至少10萬元以上罰鍰，若仍未配合改善，不排除按日連續處罰或勒令業者停工改善。

縣環保局自2019年5月起啟動夜鷹早鳥稽查專案，針對轄區內民眾經常陳情的畜牧場進行畜牧廢水及異味採樣，發現產生廢水及異味的除畜牧場外，還有飼料廠、食品廠、金屬加工、資源回收再利用廠。

環保局近期多次接獲民眾陳情屏南工業區於夜間出現不明異味，於接獲報案後立即派員前往稽查並至工業區內及附近巡查數次，詳細收集資料後，懷疑近期可能有幾家工廠趁夜間營運，但未妥善操作空污防制設備。

昨晚深夜由空污科科長與稽查科科長帶領共5組環保稽查人員共10人，兵分五路稽查屏南工業區11家工廠，並針對異味較重的4家工廠進行採樣，全數送由檢測單位進行分析，若檢驗分析結果超過空氣污染物排放標準，將依法裁罰至少10萬元以上罰鍰。

局長顏幸苑強調，環保局針對事業單位除了強力稽查取締外，也會邀請專家學者輔導業者污染改善方式，以優化操作方式及提升空污設備污染物去除效率，並求業者提出改善計畫並督促業者落實執行。

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