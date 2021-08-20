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印尼女搭末班機飛抵金門「快篩陽」　緊急送醫採檢PCR出爐

記者林名揚／金門報導

金門機場自台灣本土疫情升溫以來，便在機場設置快篩站，以防病毒侵入離島，19日卻傳出有一名搭乘末班機飛抵金門的30歲外籍女傭，接受快篩結果卻呈陽性反應，嚇壞一眾人等，緊急送往金門署醫進行PCR檢測，所幸最後結果為陰性。

▲▼19日一名印尼女傭飛抵金門，快篩呈現陽性。（圖／記者林名揚翻攝）

▲19日一名印尼女傭飛抵金門，快篩呈現陽性，緊急送往金門署醫進行PCR採檢。（圖／記者林名揚翻攝）

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台灣本土疫情自5月升溫至今，雖已有減緩趨勢，不過先前為防堵疫情擴散，而在金門機場設置快篩站仍未撤離，持續引導入金旅客進行篩檢，19日到站768位，除檢附PCR陰性證明旅客外，多數旅客都有配合進行快篩。不過19日晚間，搭乘末班機飛抵金門的一名30歲印尼女傭，進行快篩後，卻呈現陽性反應，嚇壞機場所有工作人員，緊急將她送往金門署醫進行PCR檢測，所幸最後的結果為陰性，也讓所有人都鬆了一口氣。

▲▼19日一名印尼女傭飛抵金門，快篩呈現陽性。（圖／記者林名揚翻攝）

▲19日一名印尼女傭飛抵金門，快篩呈現陽性，讓快篩站人員不敢輕忽。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣衛生局長李錫興就表示，金門自5月26日設置快篩站以來，截至8月26日入境旅客為2萬5091人，在台灣端篩檢人數為1萬7494人；金門端篩檢人數為6617人，其中快篩陽性者計36人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。

此外，截至8月15日，金門已接種新冠肺炎疫苗的人數為4萬2469人，，以常住人口5萬2000人計算，疫苗接種涵蓋率（已完成一劑之民眾計算）為81.67％，但縣府評估，完成疫苗接種並不代表能預防新冠肺炎感染，將疫情阻絕於境外仍是最佳防疫策略。

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