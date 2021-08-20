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投水泥椿傷小琉球珊瑚　潛水業者慘了！最重罰15萬+海污法送辦

▲琉球鄉杉福潮間帶海域被投放水泥樁 。（圖／琉球區漁會提供，以下同）

▲琉球鄉杉福潮間帶海域被投放水泥樁 。（圖／琉球區漁會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉「保育示範區」杉福潮間帶海域，日前被當地一家潛水業者投放水泥樁打造復育軟絲的人工礁石，部分水泥塊因此砸壞珍貴的珊瑚生態，引起撻伐，雖業者出面允諾移除，屏東縣政府依漁業法處罰，海保署也介入調查，如違法，將依違反海洋污染防治法移送法辦。

▲琉球鄉杉福潮間帶海域被投放水泥樁 。（圖／琉球區漁會提供，以下同）

琉球鄉杉福潮間帶海日前被發現遭人棄置數個水泥塊還有船錨，綿延約16公尺，部分水泥塊甚至砸壞珍貴的珊瑚生態，由於周邊並無相關工程進行中，引來鄉民撻伐。

琉球區漁會總幹事蔡寶興接獲消息前往了解，研判是水下工程殘留或是定置漁網的器具，由於水泥塊很有重量，壓在保育區內的珊瑚礁上，一定會受到破壞。

縣府獲悉進行了解，當地一家潛水企業社事後自行向屏東縣政府說明，所投放的水泥塊是為打造復育軟絲的人工礁石，做海底漫步用，因投放當天海流不穩無法固定，致水泥椿移動造成碰撞；縣府將依違反漁業法第65條規定，裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並要求行為人清除水泥塊。

海保署獲悉表示，縣府已依違反漁業法開罰，並要求行為人將所投入之水泥塊清除。由於行為人已涉及海污法第25條之規定，該署已介入調查，該行為人投棄之船錨和水泥塊均屬人工構造物，如屬海洋棄置行為，將涉及違反海污法第20條第1項之規定，處負責人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金，海保署將依海污法移送法辦。

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