吃到冰箱都空了！桃源居民困2周現況曝　雞鴨也沒飼料活活餓死

▲高雄桃源區居民受困山上將近2周，家裡冰箱、物資都空了。（圖／張姓居民提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區聯外橋樑明霸克露橋遭湍急溪水沖斷，復興、梅山、拉芙蘭3部落居民受困山上快要2周，家裡冰箱、物資幾乎都空了，連飼養的牲畜也都活活被餓死。公路總局今（20）日也開放台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段供民生緊急通行，當地居民一早紛紛下山去台東採買必備物資。

高雄桃源區居民受困山上將近2周，家裡冰箱、物資都空了，張姓居民提供家裡現況的照片，只見冰箱空空如也，家裡的油、米都會見底，且幼小的雞鴨沒有飼料吃，只能拿過熟的芒果勉強飼養。

▲▼高雄桃源區居民受困山上將近2周，日常物資都快見底。（圖／張姓居民提供）

復興里理事長高華德說，之前空勤總隊送上來的泡麵、小罐頭，如果家裡人數多的話，一、兩天就吃光，很多居民家裡食物都吃光了，日常物資都快見底，連養的牲畜也沒飼料可以吃，很多都活活餓死，感嘆「還能吃的牲畜就趕快宰來吃，不然死了就只能丟掉。」

▲▼桃源區居民受困山上將近2周，現況曝光。（圖／張姓居民提供）

為解決受困居民的燃眉之急，公路總局今也開放梅山口至向陽緊急通行管制路段，事實上，這條路自莫拉克風災後，因水文地質不穩定道路封閉至今，梅山口至天池路段去年1月復建到相對穩定後，才採有條件管制開放。目前開放時間為今（20）日與明（21）日之8:00~8:30、10:00~10:30及13:30~14:00採前導後衛方式管制通行。

在今天一早8點放行後，山區許多居民連忙開著車下山衝台東採買日常物資，包含像是米、肉、飼料、奶粉、尿布等。高華德表示，今天山上大概有上百輛車都出動採買，可是現在開放的時間非常趕，光是他們開到關山池上就要4小時，還要有時間去採買，如果下午2點以前沒趕回來匝口，就不能進來。

▲▼台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段臨時開放民生緊急通行。（圖／公路總局提供）

「我們又不是動物，怎麼開放2天又要關起來」，高華德說，現在這條路況很好，希望能夠早一點上午6點就開放通行，下午3-4點以後再關閉，否則居民如果來不及趕回去，就只能睡在台東、睡在車上，真的太辛苦了。

對於開放時間問題，高雄市原民會表示，公路總局甲仙段段長說，這兩天會試試看通車狀況，如果狀況評估可行，不會只開放這兩天通車，所以也請里民不要擔心。