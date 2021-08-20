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不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

▲林智堅市長宣布開學守則，1人確診全校停課14天。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲ 新竹市長林智堅擬定開學防疫停課準則，只要1人確診即全校停課。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者莊智勝／整理報導

新冠肺炎疫情趨緩，目前已降至二級警戒，各項限制逐步鬆綁，全台各縣市高中以下學校9月1日如期開學，但教育部發函要求師生上課全程戴口罩、吃飯使用隔板、吹奏樂器課程改以音樂賞析方式進行。根據中央指引，倘若校內出現確診案例，2例以上才須全校停課；但針對停課標準、及因應方式，各縣市稍有差異，《ETtoday新聞雲》整理如下：

中央教育部停課標準：

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高中等級以下學校若一班內有1名師生遭指揮中心列為確定病例，則該班停課14天；若一校有2位師生遭指揮中心列為確定病例，該校停課14天；若一鄉鎮市區達1/3學校全校停課，則該鄉鎮市區停課14天。

台北市：

副市長蔡炳坤表示，1人確診，全班停課；2人確診，全校停課；如若一個行政區有1/3學校停課，則全區停課。至於停課多久、採取何種嚴謹措施，北市府正在進一步研議。

新北市：

新北教育局長張明文表示，若班級內有1例確診則全班停課14天、全校停課3天並清消觀察；2例確診則是全校停課14天。

基隆市：

市長林右昌表示，將採取加嚴做法，各級學校只要有1例確診，即全校停課14天，並啟動線上教學。

桃園市：

市長鄭文燦要求高規格防疫，如若校內有1人確診，則全校停課14天，同時開學前各校須完成清消作業，且學生聯絡簿也需每日紀錄體溫。

新竹縣：

依中央指引開學後學生染疫停課作法，1人確診，該班停課，2人確診，全校停課。

新竹市：

開學後若有學生染疫，1人確診即全校停課14天。

苗栗縣：

苗栗縣教育處表示，依之前中央疫情指揮中心指引，1人確診全班停課、2人確診全校停課。

台中市：

教育局表示，台中市將依據中央指引，1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班以停課14天為原則；1校有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課14天為原則；各行政區有3分之1學校全校停課，該行政區學校原則停課。

彰化縣：

彰化縣政府入校條件為教職員工需要接種疫苗第1劑滿14日或提供快篩陰性證明。家長、訪客以及發燒者、急性呼吸道感染者或具COVID-19感染風險者，禁止入校。
 

南投縣：

教育局表示，開學後確診停課標準與中央一致。

台南市：

市長黃偉哲指示，各校開學前完成清消、備妥防疫物資，並建立防疫組織追蹤校內師生健康，實施每日量測3次體溫、實聯制等，並加強門禁管制。台南市教育局表示，停課標準目前參照中央教育部指引。

高雄市：

高雄市教育局表示，依照教育部停課標準，1個人確診，全班停課，並進行全校環境清消；2人確診，全校停課。

屏東縣：

依中央規定，1人確診，全班停課14天，2人確診全校停課14天。

宜蘭縣：

宜蘭縣教育處表示，宜蘭開學後學生染疫措施，皆是依據中央防疫指引。

發稿時間10：49

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