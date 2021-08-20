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河濱夜跑驚見2條「蟒蛇大雨傘節」竄出！　交纏大戰畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲2條巨大雨傘節昨晚出現在河濱公園。（圖／翻攝自Facebook／野生蛇相）

記者崔子柔／綜合報導

有民眾昨（19）日晚間在台北市大佳河濱公園慢跑時，看見2條有蟒蛇般巨大的雨傘節從草叢竄出，他將畫面PO上臉書社團「野生蛇相」，不少網友驚訝表示，「是我的比例尺感錯亂了嗎？」

昨日晚間10時左右，2位民眾前後在「野生蛇相」PO出雨傘節纏鬥畫面，2條蛇身形又粗又長，引起網友熱議，原PO也說現場看像小孩的手臂一樣粗。

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不少人指出，「我從來沒看過這麼粗壯的雨傘，太厲害了」、「伙食很好啊」、「真的沒看過這麼大隻的雨傘節好猛喔」，也有人說，「么壽，台北河堤有這種東西」、「哪裡的河濱好恐怖喔」，原PO則表示，希望不要去打擾牠們的生活，「怕是一堆無知的人去趕跑，應該是教育人民認知蛇的習性」。

至於遇到蛇該怎辦？行政院農業委員會先前表示，若有蛇類跑進家中，千萬不要試圖自己把蛇打死，或做出激怒蛇的舉動，錯誤的方法反而會更刺激蛇，多數的毒蛇咬傷案件就是因此而發生的，應先保持距離、觀察牠的所在位置，並準備好長柄掃把及畚箕，及有蓋垃圾桶，將其留置死角或有蓋桶子內，並立刻聯繫有關單位，進行野外回放就可以了。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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