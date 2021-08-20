高端疫苗823開打　網友搜出重大關鍵密碼！根本是「三喜臨國」

▲高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）



生活中心／綜合報導

高端疫苗將於8月23日開放施打，總統蔡英文表示已經完成疫苗預約，將在23日一早前往接種國產疫苗。而823這個數字，也引發許多聯想，有網友就找出823歷史上發生的重大事件，包括台灣歷史上著名的「823砲戰」、「國際黑絲帶日」，甚至是在立陶宛史上超過200萬人參與的「波羅的海之路」活動，都跟823有關聯，網友認為高端疫苗選在這天開打，或許並不是巧合。

有網友提出823密碼，最先聯想到的就是「823砲戰」，歷史課本告訴大家當年國軍英勇反擊，保衛了台灣。不過作家吳祥輝並不認同這樣的說法，他指出，「823砲戰一開始時，國軍馬上就被打趴了，故事的真相應該是，1958年8月23日中國人民解放軍突然襲擊金門，立刻造成國軍三名中將副司令陣亡，要不是美軍趕來救援，當年國軍早就掰掰了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管藍、綠對於到底如何打贏這一點有所爭議，但吳祥輝認為，「美國援台是不爭的事實。因為有了美軍的幫助，再加上中華民國國軍，這才打敗了中國人民解放軍。」

823另一個知名事件是「國際黑絲帶日」。1939年8月23日，希特勒與蘇聯簽訂《德蘇互不侵犯條約》，協議瓜分東歐勢力版圖，因此導致了第二次世界大戰，而波羅的海三小國也在此時被蘇聯占領。為了紀念獨裁政權下的受害者，2009年歐盟更將8月23日訂為「歐洲史達林主義和納粹主義受害人紀念日」，又稱為「黑絲帶日」。

此外，網友也翻出在1989年進行的「波羅的海之路」活動，此事件是由波羅的海三小國，包括愛沙尼亞、拉脫維亞，以及最近常提到的立陶宛，為了表達脫離蘇聯的決心，在當年的8月23日，有超過200萬人跨境手牽手，串連成一條600公里長的人鏈，轟動國際。由此可見，8月23日對他們而言是非常重要的紀念日。

吳祥輝分析，從立陶宛捐贈疫苗給台灣這件事，大家一定都感受到他們對台灣人特別友善。因為立陶宛的國民曾生活在殘暴的共產主義之下，對台灣的處境更能感同身受。立陶宛外交部長說：「熱愛自由的人應互相照顧。」，而波羅的海三小國的故事，也是小國跟小國之間合作的典範。立陶宛的人口甚至比台中市還少，國人卻能團結一心共同對抗蘇聯，最終成為一個民主自由的國家。

對於網友提出的823密碼聯想，高端疫苗總經理陳燦堅表示，「網友的想像力很豐富，也感謝大家對高端疫苗的關注，國產疫苗能正式施打保護台灣人的健康，不論什麼日期都是意義非凡。雖然科學常受到政治力干擾，但823這組數字密碼其實是超越藍綠的。」

截至8月13日止，已有超過113萬人有意願施打高端，更有支持高端的網友分享，「823可以是紀念台美合作勝戰，也能紀念美歐合作勝戰，更可以是紀念台美疫苗合作開打。對台灣人來說，8月23日可說是三喜臨門，遇到823一定能好事連連。」