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中秋連假「地雷路段」曝光！　3易壅塞時段一次看

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲連續假期國道部分路段易壅塞，公路總局呼籲民眾及早規劃行程。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

因應9月18日至9月21日中秋連續假期，公總局預估，隨新冠肺炎疫情趨緩本次連續假期預計將湧現返鄉車潮，並規劃出數個主要幹道、高速公路銜接路段、鄰近觀光區可能壅塞路段，建議民眾可提前做規劃、避開壅塞路段。

公路總局表示，今年中秋連假返鄉、觀光旅次車潮預計將自9月17日（星期五）下午至9月18日（星期六）連續假期第1天起陸續出現，觀光車潮則將於9月19日至9月20日上午於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從於9月20日下午開始至9月21日。

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公路總局預測，省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道。如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等。

銜接高速公路路段部分易容易壅塞，包括台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道等。

公路總局提醒，觀光風景地區鄰近路段亦須留意，包括台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等。

為紓緩壅塞路況，公路總局依各路段連續假期交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段交通秩序維護及加強違規取締等管制措施。

公路總局也建議用路人，可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

▲中秋連假易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

▲中秋連假觀光區易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

▲中秋連假易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

▲中秋連假國道銜接易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

▲中秋連假易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

▲中秋連假城際道路易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

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