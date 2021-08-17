汽燃費期限到月底！309萬輛車還沒繳　驗車8／26到期沒驗恐罰1千8

▲公路總局提醒民眾，務必於本月底完成驗車以免受罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許維寧／台北報導

日前受國內三級警戒影響，交通部公路總局宣布驗車可延至警戒結束後1個月內完成。七月底三級警戒降級，公路總局也於今日（8/17）提醒民眾，三級警戒期間尚未驗車的車主務必於今年8月26日完成檢驗，以免因逾期受罰。

公路總局於六月初宣布，受國內三級警戒影響，民眾自用小型車、大型重型機車最後檢驗期限若正好處於三級警戒期間，可延長至警戒結束後一個月內完成驗車。

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日前三級警戒已降為二級，公路總局也於今日提醒，上述定期檢驗期限有延長車輛檢驗的車主，應於三級警戒結束後1個月內，即於8月26日前完成檢驗，請儘早安排驗車，以免逾期受罰。

根據「道路交通管理處罰條例」規定，不依限期參加檢驗可處汽車所有人新台幣900元以上，1800元以下罰鍰。逾期1個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期6個月以上則可註銷牌照。

同樣受疫情影響可緩繳的還包括自用汽車及機車燃料使用費，今年因受疫情影響，故繳納期限延長至8月31日。公路總局統計，截至8月16日止已有8成6車輛完成繳費，但尚未繳納車輛還有309萬輛，尚未完成繳納的車主記得於8月31日前繳納。

公路總局提醒，若不確定是否已繳納汽燃費，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，亦可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。