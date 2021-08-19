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血汗小編陳嘉緯每月加班85小時猝死　監察院糾正金山區公所

▲已故新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯。（圖／翻攝自臉書）

▲已故新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯。（圖／翻攝自臉書）

記者林銘翰／台北報導

新北市金山區公所負責經營臉書社群的小編陳嘉緯去年猝死，勞動部發現陳嘉緯發病前單月工時比正常工時超過100小時、前2至6個月平均也逾80小時，認定符合過勞指引。對此，監察院19日通過監察委員葉大華、王美玉、紀惠容之提案糾正金山區公所，並要求新北市政府議處相關失職人員。

監察院社會福利及衛生環境委員會19日通過葉大華、王美玉、紀惠容提案，針對金山區公所未善雇主職業安全防護義務，糾正新北市金山區公所，要求新北市政府議處相關失職人員，並由3位監委召開記者會說明。

監察院表示，新北市金山區公所自2017年11月起，以秘書室課員職務代理人名義進用陳嘉緯，至2020年8月止，共計2年8個月餘僱用期間，陳嘉緯所代理之職務歷經4次調動、5次職務轉換。

▲▼新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死，監察院糾正新北市金山區公所，提案監委葉大華、王美玉、紀惠容召開記者會說明。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察院通過糾正金山區公所，監委葉大華、王美玉、紀惠容召開記者會說明。（圖／記者林銘翰攝）

葉大華發現，陳嘉緯遭公所主管濫用淪為血汗小編，使其長期處於超時工作、權小責大與業務負荷過重之狀態，又因金山區公所未善盡主職業安全防護義務，陳嘉緯終致因公過勞猝死。

葉大華指出，金山區公所便宜行事，以職代名義反覆進用陳嘉緯，但實際辦理的業務則仍始終以公共關係、新聞發布等屬於該公所秘書室及主管人員職掌事項為主。

此外，金山區公所自2019年9月起，指派陳嘉緯擔任新媒體小組組長，統籌應由主管負責的貼文審核及議題行銷等業務，實難謂職級與權責相當，有名實不符、權小責大的爭議，經監察院核有違失。

葉大華說明，金山區公所前後兩任區長未善盡職防護義務，濫用陳嘉緯超時工作，淪為血汗小編，致因公過勞死，而陳嘉緯於在去年8月4日猝死過世前1個月加班時數超過100小時，發病前6個月每月平均加班時80小時，任職期間也為金山區公所加班時數最高的員工。

葉大華說，金山區公所主管未善盡保護義務與責任，任命陳嘉緯長期處於超時工作，且工作壓力與業務負荷過重的狀態下，終致過勞而亡，發生無法彌補之憾事，核有重大違失。

葉大華認為，現行政府部門運用小編的方式及管道多元，工作型態與業務性質也存有機關之間的高度差異，難逕為一致之規範，但其工作內涵包括即時回應輿情者，倘欠缺適當的分工或輪班制度，即易衍生超時工作現象。

葉大華舉例，以本件金山區公所陳嘉緯猝死案為例，也突顯出基層約聘僱人員一律準用公務人員相關法令規範，恐不具合理性，以及整體公務體系著重於事後撫恤，卻忽略應預防過勞等職業傷病的發生。

葉大華表示，有鑑於健康權為基本人權，考試院與行政院人事行政總處應基於政府機關場所及業務特性，就身分公務員、約聘僱人員的合理工時規範，予以通盤考量，並且入法保障，避免類似憾事再發生。

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