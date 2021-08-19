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臺中太平產業園區完工進駐　創造千人就業機會

▲▼臺中太平產業園區。（圖／台中市政府提供）

▲盧市長今（19）日視察市府與台糖公司合作開發之「太平產業園區」，並與廠商面對面座談、交流，傾聽廠商設廠需求、即時解決廠商遭遇問題。

圖、文／台中市政府提供

市府為建構友善就業環境、協助廠商安心生產及創造更多就業機會，盧市長今（19）日視察市府與台糖公司合作開發之「太平產業園區」，並與廠商面對面座談、交流，傾聽廠商設廠需求、即時解決廠商遭遇問題，盧市長上任後，協助企業建構穩健的產業基礎，帶動台中經濟持續升溫，今年第2季更高達七項經濟指標六都第一，其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更是蟬聯五季高居六都第一，創造許多就業機會，而太平產業園區的完工進駐預估總投資額可達39億元，並創造1,006個就業機會。

▲▼臺中太平產業園區。（圖／記者張惠媛攝）

▲▼臺中太平產業園區。（圖／台中市政府提供）

▲▼臺中太平產業園區。（圖／台中市政府提供）

盧市長表示，感謝企業踴躍投資臺中，也代表市府要更努力開發產業用地，因應擴廠需求，除太平產業園區外，潭子聚興產業園區亦已開工動土，加上目前正持續推動之神岡豐洲科技工業園區二期、大里夏田、大里塗城及擴大神岡產業園區等，預計至2026年可新增產業用地682公頃，解決缺地問題並滿足廠商擴廠的需求，今日也針對園區聯外道路德明路瓶頸路段問題進行討論，市府正積極辦理剩餘約100公尺用地取得作業，另就園區外區域排水造成的臭味問題，市長已責陳相關單位積極協處，環保局表示將加裝智慧監測系統以科技執法，24小時即時查報監控污染源，市府與廠商建立和諧溝通管道，讓問題圓滿解決。

▲▼臺中太平產業園區。（圖／台中市政府提供）

▲▼臺中太平產業園區。（圖／台中市政府提供）

▲▼臺中太平產業園區。（圖／台中市政府提供）

經發局補充，太平產業園區總面積約14.37公頃，約可提供8.76公頃設廠用地，園區公共工程於今（110）年6月已全數完工，市府配回可售地面積約6.94公頃，台糖配回用地約1.82公頃，於108年已全數完成招商交地，市府刻正辦理移交接管作業並籌備營運事宜，園區總計引進45家廠商進駐，目前已有43家廠商取得建築執照、8家取得廠登。市府團隊將積極持續協助廠商解決設廠遭遇問題，市府將致力提供廠商良好的投資環境，為廠商打造安心的生產環境，帶動臺中整體就業及發展

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