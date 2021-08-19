　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

▲▼花蓮縣政府,外觀。（圖／翻攝自Google Map）

▲無黨籍議員楊華美19日在議會上揭露，指出花蓮縣府傳出多起職場霸凌與性騷案件。（圖／翻攝自Google Map）

記者林冠吟／花蓮報導

花蓮縣無黨籍議員楊華美19日在議會時揭露，縣府內部傳出多起職場霸凌和性騷擾案件，其中農業處職員因細故和男職員發生爭執，該名男職員竟出言恐嚇女職員「我要強姦妳」，讓當事人身心受創而離職。楊華美對此也怒批，局處首長沒人知道要怎麼處理，建議全部都去上課；農業處處長吳昆儒則抱屈喊冤，強調第一時間已有關心，其餘將靜待警政調查。

社工出身的無黨籍議員楊華美，19日在花蓮縣議會時揭露，近期接獲縣府職員陳情，縣府傳出多起職場霸凌與性騷擾案件。其中動植物防疫所的女職員，因細故與男職員發生爭執，女職員因沒聽到男同事的門鈴聲，讓男職員誤以為其故意不開門，竟出言恐嚇「我要強姦妳」，讓女職員身心受創，最後離職；而不僅動防所傳出性騷擾案件，楊華美更指出，教育處家庭教育中心等也傳出有身心障礙職員遭到同事職場霸凌。

楊華美怒批，當事人在案件發生時都曾向單位主管求助，卻沒有受到重視處理，直呼縣府局處首長在處理類似案件時的態度相當「不可思議」，認為局處首長根本沒有好好待人，更指出該起案件由於沒有監視器，因此雙方各執一詞，也藉此強調監視器對於職員人身安全的重要性，直指若在封閉空間內發生性騷擾或性侵案件，沒有證據的情況下，「難道你可以說他不存在嗎？」

楊華美也建議，從幾次所發生的案件來看，可以發現縣府各局處首長根本不知道要如何處理相關案件，建議他們「全部都去上課吧！」，日後如若遇到類似案件，才能更加妥善的處理。

▲▼花蓮縣議員楊華美。（圖／翻攝自楊華美臉書）

▲楊華美痛批縣府各局處首長的處理態度簡直「不可思議」。（圖／翻攝自楊華美臉書）

農業處處長吳昆儒對此抱屈喊冤，回應在第一時間知道消息後，就已關心，該名同仁在事件發生後，不安全感仍甚重，因此也親自送她回家，對於其後續是否要選擇離職的決定，也都尊重，但若要繼續留下，局處也會盡全力來協助。

吳昆儒指出，該起案件目前已進入警政系統處理中，局處部分也會待刑事警察定案後，再來針對人員做出懲處，強調一切都有遵守規定處理，第一時間也對同仁表達關心，若同仁擔心安全問題，局處這邊也能保證同仁的人身安全。由於案件目前雙方各執一詞，男職員否認所有指控，全案已交由警方偵查，目前女職員已離職，男職員則暫留原職。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！中頭彩每人可分176
高端預約最新統計曝！還有2.7萬劑快把握
讀台大「這個科系」最不想說！　學生親曝：在校內都不想承認
身分證有「這尾數」快衝22億威力彩！命理專家曝這號財運無限大
高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走
振興先加碼！「這鄉鎮」8/28人人先拿2千元現金
疫苗混打來了！醫曝保護力最佳搭配
獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」
威力彩上看22億！民眾冒雨試手氣「電腦選號2萬元」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走　父接聽電話心全碎

試槍怪客出沒！這條街3車車窗遭鋼珠擊破　彈道比對緝兇

戳屁男殺人：他看不起我　躲山區27hrs吃龍眼睡工寮！買麵被逮

宣昶有都更違約賠2.55億　宣明智評論「被設局」再挨告！結果曝

中壢工程採購弊案　評委護航得標收23萬重判6年4月

說好的路通不了！斷橋災民遭困快2周　抓繩攀岩翻山越嶺慘變日常

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

太平山區大雨溪水暴漲！釣客受困沙洲　勇消拋繩驚險救命

連3次不戴口罩又拒繳9000罰款　執行署「扣押財產」讓他嚇壞了

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走　父接聽電話心全碎

試槍怪客出沒！這條街3車車窗遭鋼珠擊破　彈道比對緝兇

戳屁男殺人：他看不起我　躲山區27hrs吃龍眼睡工寮！買麵被逮

宣昶有都更違約賠2.55億　宣明智評論「被設局」再挨告！結果曝

中壢工程採購弊案　評委護航得標收23萬重判6年4月

說好的路通不了！斷橋災民遭困快2周　抓繩攀岩翻山越嶺慘變日常

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

太平山區大雨溪水暴漲！釣客受困沙洲　勇消拋繩驚險救命

連3次不戴口罩又拒繳9000罰款　執行署「扣押財產」讓他嚇壞了

兄弟靠戰術搶分奪冠　助總：有暗號才能盜壘

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩22億元　每人可分176萬

米格-29墜毀飛行員死亡　俄國軍機2天掉2架

北美線近年增23航線、運力增33%　被抽船最多的「印巴線」運價翻倍漲

免費借車給你練！Gogoro推新手考照服務　10月底前還能抽新車

郭雪芙「披白紗」現身超唯美！王子揭她高冷個性真相

高端預約「4小時只增5千人」！最新統計曝　還有2.7萬劑快把握

網紅嫁豪門「老公毀三觀偷吃」　囂張小三狂讚IG示威！爽炫婚戒照

2週後開學！北市：若國小爆確診　12歲↓學生居隔「須多1人陪同」

許富凱驚呼：麵線沒有香菜！　釣出五月天阿信...還幫他加持金曲

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

快訊／基隆吉祥大樓爆「濺血圍毆」

花蓮護專生遭賓士撞死！母心碎：我女兒才18歲

即／想救落水男友！14歲少女拉上岸　結果自己溺水失蹤

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

23歲嫩妻結婚不到3年跑了！還啪小王生子…63歲夫崩潰

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵

沙發、茶水還備點心　警局藏破案小房間　

「讓開將軍」涉共諜　凌晨百萬雙門進口車接駕

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女圖釘插頭狂虐

更多熱門

相關新聞

豐原之狼襲胸摸下體　她逃回車上也沒用

豐原之狼襲胸摸下體　她逃回車上也沒用

台中市豐原區25歲裘姓男子，去年9月起在停車場、國小、火車站對落單女子伸出鹹豬手，撫摸被害女子胸部及下體，共有4女受害；然而他還有怪異舉動，他還將手機內儲放的裸女照片，供給其中1女觀看。裘男到案辯稱，他有時慢跑會不小心觸碰到人，台中地檢署不採信，19日依違反性騷擾防治法等罪將他起訴。

花蓮護專生遭賓士撞死！母心碎：我女兒才18歲

花蓮護專生遭賓士撞死！母心碎：我女兒才18歲

人群中驚見天菜！高雄同志大遊行　他伸手試探這裡

人群中驚見天菜！高雄同志大遊行　他伸手試探這裡

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

花蓮疫調烏龍　波及無辜熱炒店老闆怒了

花蓮疫調烏龍　波及無辜熱炒店老闆怒了

關鍵字：

花蓮職場霸凌性騷擾楊華美

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

容易被忽略的5個iPhone手機功能

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面