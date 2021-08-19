花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

▲無黨籍議員楊華美19日在議會上揭露，指出花蓮縣府傳出多起職場霸凌與性騷案件。（圖／翻攝自Google Map）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮縣無黨籍議員楊華美19日在議會時揭露，縣府內部傳出多起職場霸凌和性騷擾案件，其中農業處職員因細故和男職員發生爭執，該名男職員竟出言恐嚇女職員「我要強姦妳」，讓當事人身心受創而離職。楊華美對此也怒批，局處首長沒人知道要怎麼處理，建議全部都去上課；農業處處長吳昆儒則抱屈喊冤，強調第一時間已有關心，其餘將靜待警政調查。

社工出身的無黨籍議員楊華美，19日在花蓮縣議會時揭露，近期接獲縣府職員陳情，縣府傳出多起職場霸凌與性騷擾案件。其中動植物防疫所的女職員，因細故與男職員發生爭執，女職員因沒聽到男同事的門鈴聲，讓男職員誤以為其故意不開門，竟出言恐嚇「我要強姦妳」，讓女職員身心受創，最後離職；而不僅動防所傳出性騷擾案件，楊華美更指出，教育處家庭教育中心等也傳出有身心障礙職員遭到同事職場霸凌。

楊華美怒批，當事人在案件發生時都曾向單位主管求助，卻沒有受到重視處理，直呼縣府局處首長在處理類似案件時的態度相當「不可思議」，認為局處首長根本沒有好好待人，更指出該起案件由於沒有監視器，因此雙方各執一詞，也藉此強調監視器對於職員人身安全的重要性，直指若在封閉空間內發生性騷擾或性侵案件，沒有證據的情況下，「難道你可以說他不存在嗎？」

楊華美也建議，從幾次所發生的案件來看，可以發現縣府各局處首長根本不知道要如何處理相關案件，建議他們「全部都去上課吧！」，日後如若遇到類似案件，才能更加妥善的處理。

▲楊華美痛批縣府各局處首長的處理態度簡直「不可思議」。（圖／翻攝自楊華美臉書）



農業處處長吳昆儒對此抱屈喊冤，回應在第一時間知道消息後，就已關心，該名同仁在事件發生後，不安全感仍甚重，因此也親自送她回家，對於其後續是否要選擇離職的決定，也都尊重，但若要繼續留下，局處也會盡全力來協助。

吳昆儒指出，該起案件目前已進入警政系統處理中，局處部分也會待刑事警察定案後，再來針對人員做出懲處，強調一切都有遵守規定處理，第一時間也對同仁表達關心，若同仁擔心安全問題，局處這邊也能保證同仁的人身安全。由於案件目前雙方各執一詞，男職員否認所有指控，全案已交由警方偵查，目前女職員已離職，男職員則暫留原職。