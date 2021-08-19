　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原之狼襲胸摸下體！她逃回車上也沒用　手機裸女照貼車窗逼看

▲▼ 。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

▲4名女子遭裘男伸出鹹豬手，台中地檢署今依違反性騷擾防治法等罪將他起訴。。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區25歲裘姓男子，去年9月起在停車場、國小、火車站等地，對落單女子伸出鹹豬手，撫摸被害人胸部及下體，前後共4女受害；然而他還有怪異舉動，他竟將手機內儲放的裸女照片，提供給其中1女觀看。裘男到案辯稱，他有時慢跑會不小心觸碰到人，台中地檢署不採信，19日依違反性騷擾防治法等罪將他起訴。

起訴書指出，裘姓男子2020年9月26日晚間，在豐原區一處停車場自動繳費機附近徘徊，趁1名女子繳費時突然以右手撫摸其胸部，女子嚇得大叫並躲回車中，豈料裘男竟接近車輛，將手機螢幕緊貼在車窗讓女子觀看裸女照片，女子趕忙報警，警方到場將裘男逮捕。

同年10月30日晚間，裘男於豐原區社興路宇社興五街口，看到1名女子在散步，又起色心，從女子後方接近並觸摸其下體隨即逃離現場，經女子報警，警方調閱監視器循線逮獲。

同年11月21日上午，裘男於豐原區某國小附近，又以同樣手法觸摸1名女子的胸部後逃逸，事後也遭警方逮捕。

2021年2月11日上午，裘男搭區間車欲往台中市區，但在五權站時看見1名女子下車，他便尾隨該名女子至五權車站的廣場錢，趁女子想從背包拿出雨傘時撫摸其下體，女子嚇得大聲尖叫，裘男立即逃離現場。經被害女子報案，警方發現嫌犯又是裘男。

裘男到案否認對4名女子性騷擾，辯稱他有慢跑習慣，有時會不小心碰撞他人，而五權車站的監視器拍到的並不是他，與他長相不符，但4名女子均指認裘男即是色狼，故檢察官不採信裘的說詞；另外，裘男於2019年12月10日凌晨在豐原區一家娃娃機店偷取物品、又於2020年1月23日凌晨在另一家娃娃機偷面紙1盒，台中地檢署今依違反性騷擾防治法、竊盜等罪將他起訴。

►小資最愛！超好用青春露才330元

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
「這星座」今天超強運！有望獨得21.5億　最佳下注地點曝
吳宗憲找「新任黑隊隊長」　網一面倒推戲劇男神…KID回應了
阿富汗人擠爆機場　軍隊「掃射逼退」畫面曝！尖叫四起
新版動滋券「使用範圍」搶先看！　可能採先消費後換券
快訊／想救落水男友！她伸手一拉救上岸　自己溺水失蹤
快訊／17縣市豪大雨特報！　整片午後熱對流蓋滿全台
東京著衣1元賣出！　創辦人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

太平山區大雨溪水暴漲！釣客受困沙洲　勇消拋繩驚險救命

連3次不戴口罩又拒繳9000罰款　執行署「扣押財產」讓他嚇壞了

天力哥2侄引爆松山之亂！害5億金雞母被斬首　黑幫家法恐掀血腥　

松山之亂8千元河蟹被罵爆！分局否認「黑白和解」　地院狠打臉

快訊／台中太平1男受困離岸10米沙洲　警消緊急搶救

快訊／想救落水男友！14歲少女伸手拉上岸　結果自己溺水失蹤

色男引誘少女「喜歡就來啊」　自拍裸照「交換」下場曝光

10歲童趁大人熟睡橫跨「台北盆地」　想回家沒錢！警用這招

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

太平山區大雨溪水暴漲！釣客受困沙洲　勇消拋繩驚險救命

連3次不戴口罩又拒繳9000罰款　執行署「扣押財產」讓他嚇壞了

天力哥2侄引爆松山之亂！害5億金雞母被斬首　黑幫家法恐掀血腥　

松山之亂8千元河蟹被罵爆！分局否認「黑白和解」　地院狠打臉

快訊／台中太平1男受困離岸10米沙洲　警消緊急搶救

快訊／想救落水男友！14歲少女伸手拉上岸　結果自己溺水失蹤

色男引誘少女「喜歡就來啊」　自拍裸照「交換」下場曝光

10歲童趁大人熟睡橫跨「台北盆地」　想回家沒錢！警用這招

資源短缺、疫情攪局！　Google Pixel 6轉越南生產喊卡

兒時共同回憶！蘭餐廳把三色豆入菜　要證明它也能很美味

理財周刊／鎖定錯殺好股撿便宜

《血源詛咒》第一人稱模組公開　血肉橫飛粉絲敲碗超期待

中華男籃15人名單出爐　陳盈駿、胡瓏貿領軍戰關島

800元客庄券規劃中！客委會曝「發放時程」關鍵

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

理財周刊／經濟真亮眼　台股跌得慌

蘭陽指揮部M60A3戰車煞車故障衝撞營宿　車內官兵傷勢曝光

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

快訊／基隆吉祥大樓爆「濺血圍毆」

23歲嫩妻結婚不到3年跑了！還啪小王生子…63歲夫崩潰

花蓮護專生遭賓士撞死！母心碎：我女兒才18歲

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵

沙發、茶水還備點心　警局藏破案小房間　

「讓開將軍」涉共諜　凌晨百萬雙門進口車接駕

即／想救落水男友！14歲少女拉上岸　結果自己溺水失蹤

北市2高架橋科技執法　4違規月噴367罰單

更多熱門

相關新聞

人群中驚見天菜！高雄同志大遊行　他伸手試探這裡

人群中驚見天菜！高雄同志大遊行　他伸手試探這裡

去年高雄盛大舉辦同志大遊行時，卻有一名王姓男子在隊伍走到千金區長生街與自強二路口時，看中遊行隊伍中的另一名天菜，趁著天菜防備不及反抗之時，伸手觸碰其下體，天菜嚇得當場報警處理。高雄地院審理後，依性騷擾罪，判王男拘役20日，得易科罰金。

14歲少女剛下葬　戀屍癖趁夜「掘墳性侵」

14歲少女剛下葬　戀屍癖趁夜「掘墳性侵」

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

每天16未成年遭性侵！受害男童達4分之1

每天16未成年遭性侵！受害男童達4分之1

告白遭拒硬上心儀女　潛水教練判刑3年1月

告白遭拒硬上心儀女　潛水教練判刑3年1月

關鍵字：

性騷擾性侵

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

容易被忽略的5個iPhone手機功能

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面