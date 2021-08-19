豐原之狼襲胸摸下體！她逃回車上也沒用　手機裸女照貼車窗逼看

▲4名女子遭裘男伸出鹹豬手，台中地檢署今依違反性騷擾防治法等罪將他起訴。。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區25歲裘姓男子，去年9月起在停車場、國小、火車站等地，對落單女子伸出鹹豬手，撫摸被害人胸部及下體，前後共4女受害；然而他還有怪異舉動，他竟將手機內儲放的裸女照片，提供給其中1女觀看。裘男到案辯稱，他有時慢跑會不小心觸碰到人，台中地檢署不採信，19日依違反性騷擾防治法等罪將他起訴。

起訴書指出，裘姓男子2020年9月26日晚間，在豐原區一處停車場自動繳費機附近徘徊，趁1名女子繳費時突然以右手撫摸其胸部，女子嚇得大叫並躲回車中，豈料裘男竟接近車輛，將手機螢幕緊貼在車窗讓女子觀看裸女照片，女子趕忙報警，警方到場將裘男逮捕。

同年10月30日晚間，裘男於豐原區社興路宇社興五街口，看到1名女子在散步，又起色心，從女子後方接近並觸摸其下體隨即逃離現場，經女子報警，警方調閱監視器循線逮獲。

同年11月21日上午，裘男於豐原區某國小附近，又以同樣手法觸摸1名女子的胸部後逃逸，事後也遭警方逮捕。

2021年2月11日上午，裘男搭區間車欲往台中市區，但在五權站時看見1名女子下車，他便尾隨該名女子至五權車站的廣場錢，趁女子想從背包拿出雨傘時撫摸其下體，女子嚇得大聲尖叫，裘男立即逃離現場。經被害女子報案，警方發現嫌犯又是裘男。

裘男到案否認對4名女子性騷擾，辯稱他有慢跑習慣，有時會不小心碰撞他人，而五權車站的監視器拍到的並不是他，與他長相不符，但4名女子均指認裘男即是色狼，故檢察官不採信裘的說詞；另外，裘男於2019年12月10日凌晨在豐原區一家娃娃機店偷取物品、又於2020年1月23日凌晨在另一家娃娃機偷面紙1盒，台中地檢署今依違反性騷擾防治法、竊盜等罪將他起訴。

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