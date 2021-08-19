預約打高端「10分鐘搶光」！他驚：9間診所都額滿　台北這區也沒了

▲疫苗示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心昨（18）宣布第六輪高端疫苗向下加開，增加20歲到35歲對象從昨日下午4點開始預約，系統加開短短1小時，已有8萬2千人完成預約，一名網友表示，上網預約高端疫苗施打，選擇接種地點時，發現附近的診所幾乎都預約滿了，至少有9間診所都顯示「額滿」，還有網友透露，台北大安區也額滿了。

原PO臉書「林口大家庭LinKou-Family」發文，昨日下午4點一到，就趕緊上網預約施打高端疫苗，沒想到才過10分鐘而已，幾乎所有的診所有顯示「預約額滿」，讓他超傻眼，「請問住未來家樂福附近，去哪里打高端比較近？沒想到林口這麼多人打高端，幾乎都滿額了」。

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對此，有網友建議原PO，「林口區預約額滿，就要到龜山的國體大，五股展覽館，花博圓山等大型接種站預約才有機會」、「去南勢活動中心」。此外，不僅林口區預約額滿，就連台北市大安區也約不到，有網友指出，「我兒子也說台北大安區也額滿居多，只能隨便選不然又滿了」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

不過，看到高端疫苗受到熱烈支持，許多網友驚訝，「全民公測中？」「天哪！也太多人打高端」、「聽說只有不到60萬人預約，看來都在林口」、「謝謝你們堅守台灣價值」、「感謝施打的民眾」、「林口高端人口真多」。其中，有人好奇高端疫苗為何如此搶手，有網友回應「高端是一支一支，跟流感一樣，所以一個診所可能分配到個位數，而且沒有殘劑」。

指揮中心昨18日公布最新統計，截至下午5時，符合預約資格人數共29萬4798人，已完成預約者則有8萬2527人，占符合預約資格人數27.99%，全台已完成預約接種高端疫苗者達約50.1萬人。

▼高端新增可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）