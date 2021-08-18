邱泰源力推無障礙就醫環境　北市38家診所取得友善認證

▲邱泰源舉辦「友善無障礙診所，基層醫師同理心，消除障礙好貼心」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市醫師公會理事長、民進黨立委邱泰源18日表示，台北市已經有4家診所完成擁有無障礙廁所、友善通道、友善入口的金牌認證，更有34家診所完成擁有友善通道及友善入口的友善認證，期盼台北市的診所都能朝向無障礙空間邁進。

邱泰源與台北市醫師公會、中華民國基層醫療協會、中華民國身心障礙聯盟、台北醫學大學管理學院18日上午在立法院舉辦「友善無障礙診所，基層醫師同理心，消除障礙好貼心」記者會。

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邱泰源表示，他時常提醒醫界要具體落實尊重、同理、關懷的醫療核心價 值，台北市醫師公會積極推動友善無障礙診所計畫，讓台北市診所逐步邁向優質友善的無障礙環境空間，提供給身心障礙朋友、長者或孕婦等民眾更便捷、有尊嚴的就醫環境。

邱泰源指出，歷經1年半的規劃、設計、調整與執行，台北市共計有4家診所完成擁有無障礙廁所、友善通道、友善入口的金牌認證，還有34家診所完成擁有友善通道及友善入口的友善認證。

▲民進黨立委邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）



身心障礙聯盟理事長劉金鐘說明，目前《醫療機構設置標準》正在研擬，新設立診所要設置無障礙設施，衛福部應明訂清楚的設置內容，才能讓診所有所依循，且確保使用安全。

劉金鐘表示，「進得去、能看診」是身障者對診所的期待，多數診所只需要購買活動斜坡板與增設服務鈴，確保出入口至診間的通道順暢，適時將障礙物移除就可以辦到，改善無障礙空間除了嘉惠高齡者，也減輕診所人員要辛苦地抬、拉、推輪椅進入診所的負擔。

劉金鐘呼籲，無障礙並非洪水猛獸，無障礙是對未來的一道社會保險，保障身障者及高齡者在社區看病的權利，落實分級醫療，協助診所紮根社區，打造雙贏的美好社會。