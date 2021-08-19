東海岸月光海音樂會9月23日線上直播　派對包限時優惠

▲▼東海岸「月光·海音樂會」每年暑假期間都吸引全台粉絲不遠千里前來欣賞。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處主辦的「2021東海岸大地藝術節」，原全數取消的「月光·海音樂會」，近期因疫情趨緩穩定，疫情警戒調降為二級，為回應眾多粉絲樂迷敲碗期待的心聲，將規劃辦理一場次的線上「月光·海音樂會」，歡迎大家鎖定東海岸大地藝術節Youtube頻道，一同線上搖擺。

為因應眾鐵粉們的熱情期待，東管處將於9月 22日星期三中秋節連假隔天，以直播方式在都歷月光海舞台，配合在18:50 月升時間辦理這場今年絕無僅有的線上「月光·海音樂會」。音樂會將邀請今年東海岸大地藝術節代言人-來自知本卡大地布部落的金曲歌王桑布伊，以及阿米斯音樂節創辦人-來自東海岸都蘭部落的金曲創作歌手舒米恩擔綱演出；同時，還首度邀請以經營「Ponay的原式Cover」知名的網紅，同時也是布拉瑞揚舞團（BDC）首席團員Ponay擔任主持人。星光閃耀的卡司陣容，在東海岸絕美浪漫的月光海景致下，相信會為大家帶來精彩可期的特別演出。

另外，「月光·海音樂會」不可或缺的創藝市集活動，雖因疫情採線上直播方式現場無法辦理，但為活絡在地產業，東管處也將創新以線上網購方式，規劃與歷年創藝市集熱門攤位合作，推出一系列月光海主題限量「派對包」，搭配今年東海岸大地藝術節紀念商品，於活動官網一起販售，預計將於線上音樂會前開賣。相關商品內容、開賣時間及限時優惠等資訊，請各位鐵粉們密切注意官網及粉專的訊息發布，並歡迎踴躍搶購。

▲主題限量「派對包」，搭配大地藝術節紀念商品，於活動官網一起販售。

東管處表示，今年東海岸大地藝術節六件的駐地創作作品均已完成並在現地展出，目前已有很多遊客前往欣賞拍照，但為服務無法前來現場的遊客，主辦單位亦規劃線上展覽方式，透過語音導覽、360度影音來介紹作品，並且將陸續透過Podcast「海海電台」，讓藝術家或在地藝文工作者跟大家分享在東海岸藝術創作、生活及旅遊的趣事。另「藝文平台」8、9月份的「藝串行動」系列活動，除線上活動外，因疫情趨緩，部分實體活動也在符合相關防疫規定下陸續恢復辦理，歡迎大家持續追蹤及參與。

最新詳細資訊可至東海岸大地藝術節活動網站 ( www.teclandart.tw ) 查詢，或請關注「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁的活動即時資訊。

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