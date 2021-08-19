　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東海岸月光海音樂會9月23日線上直播　派對包限時優惠

▲▼東海岸「月光·海音樂會」每年暑假期間都吸引全台粉絲不遠千里前來欣賞。（圖／東管處提供，下同）

▲▼東海岸「月光·海音樂會」每年暑假期間都吸引全台粉絲不遠千里前來欣賞。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處主辦的「2021東海岸大地藝術節」，原全數取消的「月光·海音樂會」，近期因疫情趨緩穩定，疫情警戒調降為二級，為回應眾多粉絲樂迷敲碗期待的心聲，將規劃辦理一場次的線上「月光·海音樂會」，歡迎大家鎖定東海岸大地藝術節Youtube頻道，一同線上搖擺。

▲▼東海岸「月光·海音樂會」每年暑假期間都吸引全台粉絲不遠千里前來欣賞。（圖／東管處提供，下同）

為因應眾鐵粉們的熱情期待，東管處將於9月 22日星期三中秋節連假隔天，以直播方式在都歷月光海舞台，配合在18:50 月升時間辦理這場今年絕無僅有的線上「月光·海音樂會」。音樂會將邀請今年東海岸大地藝術節代言人-來自知本卡大地布部落的金曲歌王桑布伊，以及阿米斯音樂節創辦人-來自東海岸都蘭部落的金曲創作歌手舒米恩擔綱演出；同時，還首度邀請以經營「Ponay的原式Cover」知名的網紅，同時也是布拉瑞揚舞團（BDC）首席團員Ponay擔任主持人。星光閃耀的卡司陣容，在東海岸絕美浪漫的月光海景致下，相信會為大家帶來精彩可期的特別演出。

▲▼東海岸「月光·海音樂會」每年暑假期間都吸引全台粉絲不遠千里前來欣賞。（圖／東管處提供，下同）

另外，「月光·海音樂會」不可或缺的創藝市集活動，雖因疫情採線上直播方式現場無法辦理，但為活絡在地產業，東管處也將創新以線上網購方式，規劃與歷年創藝市集熱門攤位合作，推出一系列月光海主題限量「派對包」，搭配今年東海岸大地藝術節紀念商品，於活動官網一起販售，預計將於線上音樂會前開賣。相關商品內容、開賣時間及限時優惠等資訊，請各位鐵粉們密切注意官網及粉專的訊息發布，並歡迎踴躍搶購。

▲▼東海岸「月光·海音樂會」每年暑假期間都吸引全台粉絲不遠千里前來欣賞。（圖／東管處提供，下同）

主題限量「派對包」，搭配大地藝術節紀念商品，於活動官網一起販售。

東管處表示，今年東海岸大地藝術節六件的駐地創作作品均已完成並在現地展出，目前已有很多遊客前往欣賞拍照，但為服務無法前來現場的遊客，主辦單位亦規劃線上展覽方式，透過語音導覽、360度影音來介紹作品，並且將陸續透過Podcast「海海電台」，讓藝術家或在地藝文工作者跟大家分享在東海岸藝術創作、生活及旅遊的趣事。另「藝文平台」8、9月份的「藝串行動」系列活動，除線上活動外，因疫情趨緩，部分實體活動也在符合相關防疫規定下陸續恢復辦理，歡迎大家持續追蹤及參與。

最新詳細資訊可至東海岸大地藝術節活動網站 ( www.teclandart.tw ) 查詢，或請關注「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁的活動即時資訊。

►腦公！你不可以賴帳喔

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
阿富汗人攀飛機「屍塊卡起落架」　身分曝！17歲國家隊足球員
今年最強「補財庫日」要來了！　想轉運把握這天
快訊／新北花蓮團釀「北投職場群聚」　453人PCR出爐
「難怪綠營縣市沒確診！」男大生揪1案怒轟：推給境外太扯
高端數據有「大問題」　醫問：打第1劑有抗體嗎？連論文都沒寫
阿富汗副總統「親妹遭虐死」恩師被殺　恨透塔利班身世曝光
影／阿富汗少女崩潰趴機場鐵門　哭求美軍放行上飛機
快訊／台股急殺逾300點！　台積電、聯電雙雙重挫
機車族小心！越過慢車道「邊線」再折回　沒打方向燈罰1200元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南移民署提醒外來人口　補辦居留及預約疫苗接種

線上追火車！多良車站AI即時影音　24小時享受身歷其境快感

車手提款100萬抽4千　他半毛錢還沒拿就曝光！哀嘆做白工

東海岸月光海音樂會9月23日線上直播　派對包限時優惠

中佛會舉辦超薦法會 　為染疫往生者植福

廬山溫泉區成功變身　埔里福興農場案獲國家卓越建設獎金質獎

南投今年火警3死住宅皆未裝住警器　縣府砸錢年底前裝2萬顆

推動台南公立校長遴選自治條例　許又仁：遭市府全力抵制發動撤簽

雞籠中元祭21日放水燈遊行　市區將實施交管措施出爐

神明面前「私吞515萬香油錢」！　南瑤宮女職員涉貪20萬交保

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

台南移民署提醒外來人口　補辦居留及預約疫苗接種

線上追火車！多良車站AI即時影音　24小時享受身歷其境快感

車手提款100萬抽4千　他半毛錢還沒拿就曝光！哀嘆做白工

東海岸月光海音樂會9月23日線上直播　派對包限時優惠

中佛會舉辦超薦法會 　為染疫往生者植福

廬山溫泉區成功變身　埔里福興農場案獲國家卓越建設獎金質獎

南投今年火警3死住宅皆未裝住警器　縣府砸錢年底前裝2萬顆

推動台南公立校長遴選自治條例　許又仁：遭市府全力抵制發動撤簽

雞籠中元祭21日放水燈遊行　市區將實施交管措施出爐

神明面前「私吞515萬香油錢」！　南瑤宮女職員涉貪20萬交保

北市桌遊店即起復業「不開放入場遊戲」　違者最高罰1.5萬元

獅子山共和國籍貨輪沉沒三條崙外海　雲林縣府：未發現油汙染擴大

西安推生態安葬　往生者「骨灰散撒」獎勵2萬

高端疫苗下周開打！蔡英文打頭陣、10綠委預約成功　藍營他犧牲打

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！　隨便買都隨便中

疑妻與名醫有染　他撒金紙大鬧診所害老婆丟工作

台南移民署提醒外來人口　補辦居留及預約疫苗接種

七年級頭「1寶爸」收教召通知！PTT幫哭：現在很硬　學弟曝慘劇

吳俊良首次擔任牛棚教練　無法在洪總身旁協助

美國將開打第三劑！前台大醫曝「3大隱憂」：對全球抗疫恐不是好事

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

地方熱門新聞

埔里福興農場案獲國家卓越建設獎金質獎

南投縣政府砸錢年底前南投市裝2萬顆住警器

私吞香油錢515萬　南瑤宮女20萬交保

台南公立校長遴選自治條例遭抵制

伊軍騎彰化縣警車　彰警局：已報廢

妹夫旅遊來投親　這身分曝光姊夫傻眼

中佛會辦超薦法會　為染疫往生者植福

雞籠中元祭21日放水燈遊行交通管制

竹北「不咬人鱷魚」跑了！130cm佔馬路身影曝光

小貨車「掉漆」路面一片白　3騎士慘摔

線上追火車　多良車站即時影像享受身歷其境快感

西螺福興宮中元普渡增5成　普品將贈弱勢

車手提款100萬抽4千　他半毛錢還沒拿就曝光

新北5染疫旅遊9天8夜　花蓮急清消公布疫調

更多熱門

相關新聞

台東推動中元普渡祭祀線上辦　誠心敬意表達最重要

台東推動中元普渡祭祀線上辦　誠心敬意表達最重要

疫情2級警戒新生活，維持降級不鬆懈，而傳統農曆7月中元普渡宗教活動也即將到來，台東縣環保局提倡環保祭祀，提供不分時地皆可以普渡的線上祭拜網站，讓民眾表達心意、兼顧祭拜文化與環保時，亦能減少群聚接觸的防疫措施。

磁吸五倍券　台東將推出翻倍優惠方案

磁吸五倍券　台東將推出翻倍優惠方案

正妹比基尼狂吸94萬人　阿滴停更避戰

正妹比基尼狂吸94萬人　阿滴停更避戰

Le Creuset限時6天特賣優惠3折起

Le Creuset限時6天特賣優惠3折起

24小時都可申請理賠！　富邦人壽每月受理6.5萬件

24小時都可申請理賠！　富邦人壽每月受理6.5萬件

關鍵字：

東海岸月光海音樂會線上直播派對包限時優惠 藝術節Youtube

讀者迴響

熱門新聞

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

容易被忽略的5個iPhone手機功能

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

快訊／定延真的生病了！全面暫停活動

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

戶頭窮到剩104元！鄭欣宜再等1年領2.3億遺產

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面