　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

磁吸五倍券！台東將推出翻倍優惠方案　助業者提升商機

▲▼台東工商發展投資策進會與觀光協會邀請各產業研商，藉五倍券為台東創造商機。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東工商發展投資策進會與觀光協會邀請各產業研商，藉五倍券為台東創造商機。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應振興五倍券發放振興縣內經濟，提升消費行銷商機，台東縣工商發展投資策進會於17日上午舉行座談，由總幹事楊珍琪及觀光協會理事長潘貴蘭共同主持，邀請台東各產業研商，掌握消費行為與行銷關鍵擬定策略，藉以帶動台東產業商機與發展。

▲▼台東工商發展投資策進會與觀光協會邀請各產業研商，藉五倍券為台東創造商機。（圖／台東縣政府提供，下同）

楊珍琪表示，隨國內疫情逐步趨緩，政府為振興經濟規劃將推行「五倍券」，預計最快今年10月就可發放，適用範圍包括全國實體店家及攤商，縣長饒慶鈴以「開放、整合、創新」思維理念，特別邀請各界傾聽心聲，希望集思廣益，討論如何加碼帶動消費振興，提升大眾消費慾望，規劃出適切、優惠、加值的新方案，以帶動在地商機的振興，鼓勵大家在地消費，進而協助業者走出疫情難關！

▲▼台東工商發展投資策進會與觀光協會邀請各產業研商，藉五倍券為台東創造商機。（圖／台東縣政府提供，下同）

觀光協會理事長潘貴蘭表示，各項優惠要有亮麗加碼的口號，讓每一位商家的優惠，都有超值加乘的效果。

台東觀光夜市常務監事羅永豐隨後表示，夜市攤商已研擬出將5倍變6至7倍優惠的方案，以作為其他業者研擬方案之參考，使得業者未來更能結合縣府各型活動，讓在地產業都能創造經濟產值，提升消費意願。

潘貴蘭則指出，五倍振興券的目的在於提升消費意願、將消費行為留在台東，以提振因疫情影響而嚴重衰退的各行各業，因此加碼鎖定要對準焦點，配合五倍券發行，提出各項優惠的同時也要有亮麗加碼的口號，讓每一位商家的優惠，都有超值加乘的效果，有想法就有辦法，在各業者集思廣益地討論後，縣政府將與業者合作，提出各項優惠效益，提振台東縣的消費市場。

►腦公！你不可以賴帳喔

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　公司回應了
24秒驚悚影像曝！男詭異掛遊樂園纜車外　15公尺摔下慘死
紅不到1年！　「網美最愛咖啡廳」全台分店收光光
不怕台股連9跌！　他曝1檔「越跌越要買」
快訊／台中爆砍人案！　男「全身刀傷」倒臥血泊
180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」　上班妹崩潰曝薪資
小甜甜布蘭妮「裸照連發」！　狂裸拍原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

磁吸五倍券！台東將推出翻倍優惠方案　助業者提升商機

蘇花公路自撞護欄四輪朝天　她爬出車外站不起來跪地待援

正統鹿耳門聖母廟服務地方造福民眾　機車路考練習場正式啟用

埔榮秋季先烈英靈祭祀大典　未邀遺族家屬和代表出席避免群聚

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　東港暖警及時出手助一家團圓

「以為回不了家」屏東婦清晨跌落果園哀號　警循聲救人

這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

妹夫旅遊來投親　這身分曝光姊夫傻眼

台東南迴藝術季開幕式　網憂防疫缺口

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

磁吸五倍券！台東將推出翻倍優惠方案　助業者提升商機

蘇花公路自撞護欄四輪朝天　她爬出車外站不起來跪地待援

正統鹿耳門聖母廟服務地方造福民眾　機車路考練習場正式啟用

埔榮秋季先烈英靈祭祀大典　未邀遺族家屬和代表出席避免群聚

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　東港暖警及時出手助一家團圓

「以為回不了家」屏東婦清晨跌落果園哀號　警循聲救人

這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

妹夫旅遊來投親　這身分曝光姊夫傻眼

台東南迴藝術季開幕式　網憂防疫缺口

蘇徐內鬥又起？蘇貞昌接見8新任警察局長　政院：無涉人事權問題

客運業自救！國光攜KLOOK推中秋折扣　首次下單給8折、9月全面9折

溫昇豪和文青女神譜「大叔蘿莉戀」！　傾身咬耳朵甜感爆棚

12到17歲可打莫德納疫苗！美國研究曝：抗體量更高

航運虧2萬怕了！他手上1檔狂跌「該停損嗎」　網見代號傻了：笑話

中俄首座跨江大橋鋪軌貫通　耗資116億元年運輸負載量2100萬噸

台股跌深反彈漲逾百點！分析師曝行情延續三大關鍵重點

Zoom 有新專注模式！多人會議宛如一對一　5.7.3以上版本適用

民進黨團肯定馬英九「台阿不能類比」　要求江啟臣、朱立倫也表態

開學必備防疫小物！繪本口罩、蜘蛛人手環熱銷　環保餐具需求增7成

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

台中200萬名車「撞翻4車」　現場畫面曝光

竹北「不咬人鱷魚」跑了！130cm佔馬路身影曝光

台南議長批安南區警民比嚴重失衡

妹夫旅遊來投親　這身分曝光姊夫傻眼

南投毒梟拒捕駕車衝撞！警連5轟抓3匪

這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

蘇花公路自撞護欄四輪朝天　她爬出車外站不起來跪地待援

「硬筆書法比賽」潮昇國小洪寀宸奪冠

桃園春天農場爆虐馬2死　動保處安排解剖要開罰

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

解禁拚觀光！即日起入境澎湖免篩

台東南迴藝術季開幕式　網憂防疫缺口

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　暖警及時出手助一家團圓

高雄市確診個案台南疫調足跡曝光

更多熱門

相關新聞

凱勝綠能、麥格理資本簽訂MOU　共探台灣綠能產業商機

凱勝綠能、麥格理資本簽訂MOU　共探台灣綠能產業商機

凱勝綠能(2246)於今（18）日宣佈公司與麥格理資本已正式簽訂MOU，並在昨（17）日召開臨時董事會通過合作案。凱勝綠能指出，全球最大專業綠色投資團隊「麥格理綠色投資集團」，相準台灣綠能產業潛力，並與凱勝綠能簽訂MOU，未來凱勝綠能、能海電能將合作開發台灣電動車充電基礎設施、各式純電商用汽、機車市場。

高虹安批蘇貞昌：五倍券都要看新聞才知道

高虹安批蘇貞昌：五倍券都要看新聞才知道

民怨五倍券　苗博雅四句話總結

民怨五倍券　苗博雅四句話總結

不用等五倍券　東森購物網直接給15%回饋

不用等五倍券　東森購物網直接給15%回饋

Le Creuset限時6天特賣優惠3折起

Le Creuset限時6天特賣優惠3折起

關鍵字：

磁吸五倍券翻倍優惠方案商機

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

周揚青交往10天爽撈5000萬！

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面