磁吸五倍券！台東將推出翻倍優惠方案　助業者提升商機

▲▼台東工商發展投資策進會與觀光協會邀請各產業研商，藉五倍券為台東創造商機。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應振興五倍券發放振興縣內經濟，提升消費行銷商機，台東縣工商發展投資策進會於17日上午舉行座談，由總幹事楊珍琪及觀光協會理事長潘貴蘭共同主持，邀請台東各產業研商，掌握消費行為與行銷關鍵擬定策略，藉以帶動台東產業商機與發展。





楊珍琪表示，隨國內疫情逐步趨緩，政府為振興經濟規劃將推行「五倍券」，預計最快今年10月就可發放，適用範圍包括全國實體店家及攤商，縣長饒慶鈴以「開放、整合、創新」思維理念，特別邀請各界傾聽心聲，希望集思廣益，討論如何加碼帶動消費振興，提升大眾消費慾望，規劃出適切、優惠、加值的新方案，以帶動在地商機的振興，鼓勵大家在地消費，進而協助業者走出疫情難關！

▲觀光協會理事長潘貴蘭表示，各項優惠要有亮麗加碼的口號，讓每一位商家的優惠，都有超值加乘的效果。

台東觀光夜市常務監事羅永豐隨後表示，夜市攤商已研擬出將5倍變6至7倍優惠的方案，以作為其他業者研擬方案之參考，使得業者未來更能結合縣府各型活動，讓在地產業都能創造經濟產值，提升消費意願。

潘貴蘭則指出，五倍振興券的目的在於提升消費意願、將消費行為留在台東，以提振因疫情影響而嚴重衰退的各行各業，因此加碼鎖定要對準焦點，配合五倍券發行，提出各項優惠的同時也要有亮麗加碼的口號，讓每一位商家的優惠，都有超值加乘的效果，有想法就有辦法，在各業者集思廣益地討論後，縣政府將與業者合作，提出各項優惠效益，提振台東縣的消費市場。

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