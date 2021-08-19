開學前夕「隔板之亂」爆發　賴香伶：教育部、經濟部應協調供貨

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

9月開學日在即，民眾黨立委賴香伶19日透過臉書呼籲，現在學生午餐時間用的隔板大缺貨，每片隔板售價漲至上百元，呼籲教育部應該協助各校準備充足隔板給學生使用，經濟部也應協調隔板供貨廠商加速生產，才能因應學生開學返校的防疫問題。

賴香伶說，隨著學生重返校園，午餐時間的個人隔板成為學校必要防疫物資，教育部補助各校每人100元防疫物資經費出現不足情況，有的學校請家長繳費購買，也有學校透過家長會捐贈購置，不少學校為了隔板問題忙得焦頭爛額，教育部應儘速介入協助解決隔板之亂，避免開學後用餐問題成為防疫破口。

賴香伶表示，現在個人用隔板因開學出現缺貨現象，有學校反映「有錢也買不到」，隔板每片售價喊價上百元，防疫經費還要購買口罩、快篩試劑、酒精等物資，防疫經費不夠用之下，不少學校紛紛向家長會求助。

賴香伶說，對於隔板問題，部分學校透過家長會捐贈方式，購置隔板學生使用，也有學校發通知給個別學生家長繳費，表明由學校統一購置隔板，也有學校要求學生家長自備隔板。六都等地方政府則是補助學校經費統一買隔板，面對這波隔板之亂，台南市長黃偉哲也說「大家一窩蜂搶隔板，只會成為廠商趁機賺一筆的犧牲品。」

賴香伶呼籲，用餐群聚的染疫風險高，隔板確實是學校開學必要防疫物資，距離開學不到兩周，教育部應全面盤點各校隔板準備情況，儘速協助學校準備充足隔板給學生使用，尤其青少年目前多難以接種疫苗情況下，更應注意防疫。經濟部也應協調隔板供貨廠商加速生產，才能因應學生開學返校的防疫問題。

▲學校午餐時間必須使用隔板。（圖／翻攝自賴香伶臉書）