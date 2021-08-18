LIVE／高端預約截止「加開35歲以下？」　陳時中最新說明

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新冠疫苗施打第六輪提供36歲以上一般民眾預約高端疫苗，今（18）日中午12時截止，指揮中心統計到昨日下午5點為止，約有6成5完成預約，截止後若疫苗仍有剩餘，將依照年齡層往下開放，35歲以下族群有機會預約，預約情況與開放規畫，將由指揮官陳時中於記者會中進一步說明。

國產疫苗將於第六輪首度登場，疫苗平台8/13日中午進行意願登記結算，總計有113萬人想打高端，扣除部分已經接種疫苗者，估計有90萬人有意願接種高端疫苗。食品藥物管理署已經完成61萬劑高端疫苗的檢驗封緘，會於第六輪提供使用，指揮中心開放36歲以上一般民眾以及20歲以上第九類高風險疾病對象等三類族群接種，符合資格人數60萬5359 人。

指揮中心8/16上午10點開放預約，到8/17下午1點共有39萬1,585人預約，到了下午5點完成預約人數小幅增加，累積預約39萬8582人，佔符合預約資格人數65.84%。若屆時預約人數未達預期，指揮中心發言人莊人祥說，將規畫繼續往下加開年齡層。因此，35歲以下登記高端民眾有機會在加開時段預約。

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據統計，上一波結單時約90萬人符合資格，36歲以上民眾有60.5萬人，推算約有30萬選填高端的年輕人在等待。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）