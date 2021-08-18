第一天到台北港工作...他慘遭電梯壓死　目擊者出庭驚悚回憶

記者黃宥寧／台北報導

2019年台北港發生一起工安事故，黃姓工人第一天上班前往施作「橋式起重機電梯護網鏽蝕更換工程」，在施作更換電梯井護網工程時，同事林男以為他已離開電梯井，竟徒手按壓遙控器，導致電梯從4公尺高墜落，重壓在黃男頭上，經搶救仍回天乏術，林男及黃姓雇主被依過失致死罪起訴。18日法院開庭，林似乎是首次上法院神情相當不安，律師還要他先進法庭裡感受氣氛。

欣揚治具公司黃姓代表人（37歲），承攬台北港北五碼頭的「橋式起重機電梯護網鏽蝕更換工程」2019年7月28日透過蒲草公司派遣人員施作台北港承攬工程，但黃姓代表人未依職業安全衛生法規定，導致黃男等人工作前，未確實設置防止升降機搬器（電梯）落下的安全設備與措施，釀成電梯落下危害。

18日首次開庭，有原住民身分的林男由法扶律師陪同開庭，在法庭外林雖戴著口罩但眼神仍看得出他惴惴不安，他的律師不斷安撫他緊張情緒，並建議他「你要不要先進去坐，感受一下等等的氣氛」，同為被告的代表人黃男也由委任律師陪同，比起林男坐立不安情緒他相較之下心情較穩定。

黃男當庭認罪並向法官解釋，案發當天他早上到現場，是因接到陳姓工人電話稱「現場電梯有問題」，他前往查看，發現電梯沒有問題，中午便離開。他澄清，現場有陳姓工頭指揮，案發前他有監工另外2台電梯，造成該事故則是第3台，且施作工人都是同一批人。

▼黃男第一天上工到台北港的貨櫃橋式機內維修電梯防護網，因同行林姓工人徒手按壓遙控器，導致他遭電梯夾擊死亡。（圖／記者陳以昇攝）

事發當天5時許，第一天上工的黃男（45歲）正施作更換電梯井護網工程，但因工作區域開始飄雨，陳姓工頭要求收拾物品，黃男則表示，工作快完成了，希望結束所有工作再收拾物品離去，林男（42歲）未注意黃男尚未離開電梯井仍在焊接最後鐵片，徒手按壓當天已拉至電梯車廂外的遙控器，導致電梯落下，黃男遭電梯夾擊，受有頭部重物鈍創、顱腦損害送醫仍不治。

陳姓工人具結證述表示，有聽到黃男說「等這個切完，但林男跟他說『人家都說要收了』」，黃男則又順著說『這個切完再收』，此時，黃男突然大叫，當時他還在電梯井，當他抬頭看，電梯已經往下動，他想往前要幫黃解除安全帶，但發現時間來不及，就跳離電梯井，也跟著大喊。

其餘工人證稱，黃男進入電梯井更換籬網時，被告林男在他上方，林男則可以控制小金剛遙控器，同時也要控制電梯，所以林男當時應該在電梯上方，因為聲音沒有很遠，而且電梯持續有上下移動，在電梯要壓到黃時，很快就到他肩膀。電梯落下，其餘工人只能看著電梯壓著黃，不知道所措，眼睜睜看著黃被壓到電梯停止。

▼黃男第一天接到工作秉持認真，卻因意外導致他遭電梯重壓身亡。（圖／記者陳以昇攝）



台北市機械技師公會鑑定報告指出，本案事故電梯屬橋式起重機附屬設備，是齒條式電梯，升降時用齒輪、齒條運作升降；此行升降機謝式操作控制按鈕時，隨放即停。且從外型齒輪的磨痕，若防墜器有作動，代表速度很快，齒輪上會有受力壓痕，本案電梯若失速壓到人，推論應該是幾秒鐘，縱使聽到聲音，也沒有時間反應。

檢方參考新北市政府勞動檢查處報告，指出交付承攬工程給欣揚公司時，有口頭告知人員進入電梯車廂下面作業時，電梯車廂需做綁固的動作。經勘驗鑑定報告，推論可能是人為誤動作釀禍，全案依過失致死罪嫌，起訴欣揚治具公司及林姓工人。

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