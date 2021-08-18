　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

第一天到台北港工作...他慘遭電梯壓死　目擊者出庭驚悚回憶

記者黃宥寧／台北報導

2019年台北港發生一起工安事故，黃姓工人第一天上班前往施作「橋式起重機電梯護網鏽蝕更換工程」，在施作更換電梯井護網工程時，同事林男以為他已離開電梯井，竟徒手按壓遙控器，導致電梯從4公尺高墜落，重壓在黃男頭上，經搶救仍回天乏術，林男及黃姓雇主被依過失致死罪起訴。18日法院開庭，林似乎是首次上法院神情相當不安，律師還要他先進法庭裡感受氣氛。

欣揚治具公司黃姓代表人（37歲），承攬台北港北五碼頭的「橋式起重機電梯護網鏽蝕更換工程」2019年7月28日透過蒲草公司派遣人員施作台北港承攬工程，但黃姓代表人未依職業安全衛生法規定，導致黃男等人工作前，未確實設置防止升降機搬器（電梯）落下的安全設備與措施，釀成電梯落下危害。

18日首次開庭，有原住民身分的林男由法扶律師陪同開庭，在法庭外林雖戴著口罩但眼神仍看得出他惴惴不安，他的律師不斷安撫他緊張情緒，並建議他「你要不要先進去坐，感受一下等等的氣氛」，同為被告的代表人黃男也由委任律師陪同，比起林男坐立不安情緒他相較之下心情較穩定。

黃男當庭認罪並向法官解釋，案發當天他早上到現場，是因接到陳姓工人電話稱「現場電梯有問題」，他前往查看，發現電梯沒有問題，中午便離開。他澄清，現場有陳姓工頭指揮，案發前他有監工另外2台電梯，造成該事故則是第3台，且施作工人都是同一批人。

▼黃男第一天上工到台北港的貨櫃橋式機內維修電梯防護網，因同行林姓工人徒手按壓遙控器，導致他遭電梯夾擊死亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼黃姓臨時工人第一天上工，到台北港的貨櫃橋式機內維修電梯防護網，卻被掉下來的電梯壓死 。（圖／記者陳以昇攝）

事發當天5時許，第一天上工的黃男（45歲）正施作更換電梯井護網工程，但因工作區域開始飄雨，陳姓工頭要求收拾物品，黃男則表示，工作快完成了，希望結束所有工作再收拾物品離去，林男（42歲）未注意黃男尚未離開電梯井仍在焊接最後鐵片，徒手按壓當天已拉至電梯車廂外的遙控器，導致電梯落下，黃男遭電梯夾擊，受有頭部重物鈍創、顱腦損害送醫仍不治。

陳姓工人具結證述表示，有聽到黃男說「等這個切完，但林男跟他說『人家都說要收了』」，黃男則又順著說『這個切完再收』，此時，黃男突然大叫，當時他還在電梯井，當他抬頭看，電梯已經往下動，他想往前要幫黃解除安全帶，但發現時間來不及，就跳離電梯井，也跟著大喊。

其餘工人證稱，黃男進入電梯井更換籬網時，被告林男在他上方，林男則可以控制小金剛遙控器，同時也要控制電梯，所以林男當時應該在電梯上方，因為聲音沒有很遠，而且電梯持續有上下移動，在電梯要壓到黃時，很快就到他肩膀。電梯落下，其餘工人只能看著電梯壓著黃，不知道所措，眼睜睜看著黃被壓到電梯停止。

▼黃男第一天接到工作秉持認真，卻因意外導致他遭電梯重壓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼黃姓臨時工人第一天上工，到台北港的貨櫃橋式機內維修電梯防護網，卻被掉下來的電梯壓死 。（圖／記者陳以昇攝）

台北市機械技師公會鑑定報告指出，本案事故電梯屬橋式起重機附屬設備，是齒條式電梯，升降時用齒輪、齒條運作升降；此行升降機謝式操作控制按鈕時，隨放即停。且從外型齒輪的磨痕，若防墜器有作動，代表速度很快，齒輪上會有受力壓痕，本案電梯若失速壓到人，推論應該是幾秒鐘，縱使聽到聲音，也沒有時間反應。

檢方參考新北市政府勞動檢查處報告，指出交付承攬工程給欣揚公司時，有口頭告知人員進入電梯車廂下面作業時，電梯車廂需做綁固的動作。經勘驗鑑定報告，推論可能是人為誤動作釀禍，全案依過失致死罪嫌，起訴欣揚治具公司及林姓工人。

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
美乳被酸：墊出來的！　網美啾啾曬「飽滿長輩照」回嗆了
鄧佳華前東家是「資本24億龍頭企業」！　曝14字求職心態
想讓女伴「主動求啪啪」！他實驗3年超慘下場曝
最強方法曝！北市公布第二劑「一指搞定」預約5招
好市多「神物殞落」　2千苦主氣退坑：漲價又偷工減料
竹科媽媽「年收3百萬」像甲級貧戶！　超競爭生活曝
一天放幾次屁才正常？　醫師公布答案「超過這次數」快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

破天荒！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　高階人令曝！基層憂綁樁

一進酒吧見他跟別人「酒酣耳熱」　醉女亮菜刀差點砍死男友

貨車行駛中「冒大量白煙」　司機停路邊跳車逃命

「來交換」騙15歲少女拍裸照！父看到氣炸怒告　色男下場出爐

第一天到台北港工作...他慘遭電梯壓死　目擊者出庭驚悚回憶

歐洲豪宅當詐騙機房！48嫌落網「怕送中」　返台大鬧旅館挨罰190萬

國小女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議　診所：醫療無疏失

賣「房仲神器」洩1.8億筆個資　主嫌遭收押...買家怨「沒那麼神」

司馬庫斯大橋釣客失蹤3天尋獲　遺體卡落水處5.5公里外石縫

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

破天荒！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　高階人令曝！基層憂綁樁

一進酒吧見他跟別人「酒酣耳熱」　醉女亮菜刀差點砍死男友

貨車行駛中「冒大量白煙」　司機停路邊跳車逃命

「來交換」騙15歲少女拍裸照！父看到氣炸怒告　色男下場出爐

第一天到台北港工作...他慘遭電梯壓死　目擊者出庭驚悚回憶

歐洲豪宅當詐騙機房！48嫌落網「怕送中」　返台大鬧旅館挨罰190萬

國小女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議　診所：醫療無疏失

賣「房仲神器」洩1.8億筆個資　主嫌遭收押...買家怨「沒那麼神」

司馬庫斯大橋釣客失蹤3天尋獲　遺體卡落水處5.5公里外石縫

網美必收！全台4個好拍異國風樂園　義大「聖托里尼山城」如在希臘

邱泰源力推無障礙就醫環境　北市38家診所取得友善認證

蘋果新專利現蹤　手錶追蹤「體表水分」避免中暑

全球疫苗覆蓋率比一比　台灣兩劑疫苗劑次比僅2.9％、總排名96名

號稱台中世外桃源！　22年中國風餐廳「耕心園」收攤

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

35元爽吃！超商限定開賣「雙餡鬆餅」　咬下爆77巧克力醬、蜂蜜奶油

港大學生會4人被捕　鄧炳強：涉「宣揚恐怖主義」嚴重罪行

比基尼大戰正妹在這！林可心機款搔得網友心癢…自曝必殺直腿大家都愛

宅在家必備吃喝玩樂！橘子嘉年華的咖啡廣場禮盒　讓你都不用出門

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

痛罵吳宗憲「呷洨」　館長判拘68天確定

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

瀑布封22年現鬼影　廖大乙：極陰年好兄弟爆大量

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

快訊／台中男「全身刀傷」倒臥血泊！

男嘿咻14歲國中女　再誘13歲少女拍裸照

獨／竹北小鱷蹺家失聯　正妹馴鱷師哽咽求協尋

即／「房仲神器」洩全台屋主個資

更多熱門

相關新聞

校貓無視「水泥未乾」急打卡留念

校貓無視「水泥未乾」急打卡留念

高雄網友陳保杰近日在學校做水泥工程，才剛完工他便放上「水泥未乾」告示，提醒大家注意並繞道。沒想到隔天來巡視工地時，發現鋪好的水泥上多了幾個貓咪小腳印，面對這隻「破壞工程」的校貓，校方也只能無奈接受，而他也逗趣回應，「有放告示牌啦，但我管不了貓咪」。

男友拒見面她崩潰釀人命　騎車逆向撞死20多歲男

男友拒見面她崩潰釀人命　騎車逆向撞死20多歲男

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！警消灑水降溫

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！警消灑水降溫

高雄碼頭工人昏迷「高燒42度」　救回腦受損

高雄碼頭工人昏迷「高燒42度」　救回腦受損

女騎士摔倒遭輾斃　他走慢車道有罪判半年

女騎士摔倒遭輾斃　他走慢車道有罪判半年

關鍵字：

台北港電梯過失致死工人工程橋式起重機電梯

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　日月光證實：對員工一視同仁

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

周揚青交往10天爽撈5000萬！

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面