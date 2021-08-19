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陳時中准了！123.9萬青少年可打莫德納　不跟進美國孤守BNT

記者黃翊婷／綜合報導

國內高中以下學校將於9月1日開學，青少年疫苗接種議題成為近期家長們非常關心的焦點之一。中央流行疫情指揮中心18日宣布，確定將12至17歲的青少年列入莫德納適用對象，雖然這個決定與美國現行「僅開放BNT疫苗給青少年接種」的方針不同，但我國莫德納庫存量吃緊，全台123.9萬名青少年未來應該還是以接種BNT為主。

▲▼台北市、新北市疫情提升到三級警戒，公私立高中職以下18日至28日全部停課,圖為新北市永和國中,教育,升學壓力,青少年,學生,多元入學,校園,青春期,籃球場,體育。（圖／記者李毓康攝）

▲12至17歲青少年未來可以接種的疫苗有莫德納和BNT。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

台大公衛學院教授陳秀熙的團隊18日在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中提到，雖然科學界證實BNT是最適合青少年施打的疫苗，但根據美國最新研究顯示，12至17歲的青少年完整接種莫德納之後，安全性是可接受的，而且在免疫反應方面與18至25歲的族群相似，不過，大多數歐美國家目前仍只開放BNT供青少年接種，這份研究報告出爐後，未來可以考慮在12至17歲的族群中，開放BNT與莫德納並進的接種方式。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日表示，疾管署已經向食藥署提出12至17歲青少年接種莫德納疫苗的申請，後續會請專家小組研判如何運用；至於何時可以接種，學生接種莫德納的時間安排在開學之後，BNT則會在進來以後提供，現在多了一項莫德納的選擇，後續會再看進貨量來安排，也會請專家小組研判如何運用。

指揮中心發言人莊人祥18日晚間受訪證實，已經收到食藥署公文，確定新增適應症，莫德納疫苗可以提供給12至17歲青少年使用。

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

▲國內莫德納疫苗庫存量吃緊。

根據內政部戶政司統計，從截至今年7月底的人口資料來看，全台12至17歲的族群共有123萬9687人，也就是說，這些青少年未來都可以選擇接種莫德納。

不過，目前國內莫德納疫苗庫存吃緊，而且還要評估保留第二劑給已經接種第一劑的人。陳時中坦言，青少年應該還是以接種BNT為主。

▼國內疫苗總到貨量達到1096.38萬劑。（圖／ETtoday）

▲▼0815疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）

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