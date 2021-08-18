「最想打高端」黃捷嗨：終於輪到我　才半小時！鳳山26日前預約全滿

▲高雄市議員黃捷馬上預約施打高端疫苗 。（合成圖／記者賴文萱攝、翻攝黃捷FB粉專）

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布，第六輪高端疫苗放寬施打對象，20歲以上民眾29.8萬人都可以預約。高雄市議員黃捷隨後也在臉書上PO文嗨喊，「終於輪到我了，大家約到沒！一起進化成高端份子！」並秀出已完成預約接種的截圖。

國產疫苗將於第六輪首度登場，不過，至今日12時截止，僅41.9萬人完成預約，因此指揮中心宣布下午4時起，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲（含），即2001年8月23日（含）以前出生民眾」預約，估計約有29.8萬人。

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▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

在宣布高端年齡層往下開放後，黃捷也迅速在臉書嗨喊「終於可以打高端了！大家預約起來！20歲以上都打得到，大家衝R」，隨後在開放登記後也馬上秀出已完成預約的截圖。

黃捷接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，本來就最想打高端，終於輪到了很開心！次單位蛋白疫苗的副作用相對低，對年輕人來說最友善，是我們的福音。她也說，剛剛很多選民和志工也反映額滿速度超快，才開放半小時，鳳山26日前的都約滿了。

▲▼高端開放20歲以上民眾預約，黃捷說，才半小時鳳山26日前的預約都滿了。（圖／黃捷提供）

黃捷說，看得出來對年輕人來說，高端很搶手，也代表年輕人對資訊識別能力較強，不會輕易受到媒體抹黑國產疫苗的影響，願意以科學為基礎來接受施打，對國產疫苗也很有信心！呼籲大家輪到就去打，早打早保佑，無論打到哪個品牌，打得到就是好疫苗！

▲高端新增可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）