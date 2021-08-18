港大學生會4人被捕　鄧炳強：涉「宣揚恐怖主義」嚴重罪行

▲港大學生會事發後已道歉，但仍有4人於18日被拘捕。（圖／翻攝香港電台）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學學生會多名學生上月7日通過哀悼「刺警案」兇手梁建輝的動議，傳出於今日（18日）被港警拘捕。香港保安局局長鄧炳強下午證實，警方上午依涉嫌違反《香港國安法》第27條「串謀宣揚恐怖活動」罪拘捕了4名學生。

鄧炳強表示，警方拘捕了4名香港大學的學生，以串謀宣揚恐怖活動，即《香港國安法》第27條作出拘捕，「這是有關他們在今年7月7日在香港大學校園內的一些行為，亦都相信這四名學生稍後會被控以相關罪名。」

▼刺警案發生後，傷者被送上救護車。（圖／路透社）



鄧炳強指出，宣揚恐怖主義是一個很嚴重的罪行，這些行為可能導致很多平日無辜的人士被激動起來，從而加入或參加這些恐怖活動，「任何人無論是甚麼身份，犯了法都要付出法律代價。」

鄧炳強還提到，近期警方有留意到有一些組織，這些經常被人指控從事非法活動的組織，包括教協（香港教育專業人員協會）和民陣（民間人權陣線），都相繼宣布解散，「無論是任何人或組織，如果你是犯了法，特別是犯了《香港國安法》，或者宣揚一些暴力，又或者跟一些外國組織有一些不尋常的金錢交易，我們一定會全力調查，看看有沒有違反任何法例。」

鄧炳強強調，即使這些組織自行解散，所犯的罪行並不會一筆勾銷，要為所作的非法行為付出法律的代價，「對於這些組織我們當然會全力調查，讓他們受到法律的制裁及相關的行動，但若他們是自行解散，這是相對地減低了對社會的遺害，因為（組織）經已結束，另外亦都會減低他們的罪孽。」

▼香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透社）

