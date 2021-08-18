港大學生會3人被拘　哀悼「刺警案兇手」涉宣揚恐怖主義

▲港大學生會事後曾公開道歉，強調無意鼓勵非法行為。（圖／翻攝香港電台）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學學生會評議會先前通過哀悼「七一刺警案」兇手梁健輝的動議，遭到各方批評，隨後道歉宣布撤回議案。根據港媒報導，香港警方國安處18日拘捕了至少3名學生會成員，指其涉嫌觸犯《香港國安法》第27條「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動」罪。

香港大學學生刊物《學苑》指出，港大前學生會會長、評議會主席、前文學院學生會外務副主席及前李國賢堂學生會代18日清晨遭警員上門拘捕；學苑總編輯、校園電視主席及評議會榮譽秘書於被警員帶到警署協助調查。

《學苑》提到，警方的拘捕行動與香港大學學生會評議會於7月7日通過的哀悼動議有關，警務處國家安全處警員亦曾於7月16日下午持法庭手令進入學生會綜合大樓、校園電視辦公室及學苑辦公室蒐證，調查一宗學生會涉嫌違反《香港國安法》第27條「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動」的案件。

▼刺警案發生後，傷者被送往醫院。（圖／路透社）



香港大學學生會評議會7月7日通過哀悼「七一刺警案」兇手梁健輝的動議，隨即受到包含港大校方、香港保安局、香港教育局等各方的強烈譴責。香港大學學生會會長郭永皓等人7月9日凌晨召開記者會公開道歉，坦承悼念內容嚴重不當，學生會無意鼓勵任何非法行為，未來會謹言慎行，同時，學生會所有幹事將立刻辭職。

對於此事，香港保安局曾指出，將兇徒令人齒冷的兇殘行為形容為所謂「犧牲」並作出哀悼，是顛倒是非，試圖蒙蔽市民，這些言行只會激發更多仇恨，為社會帶來嚴重錯誤信息，令更多人仿效兇徒的恐怖襲擊行為，嚴重危害公共安全，「更令人痛心和憤怒的是，這些顛倒黑白、是非不分的言行竟然是來自大學校園，這些正在接受高等教育的大學生辜負了父母、社會和大學對他們的栽培和期望，應該感到羞恥。」

保安局還警告，任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯《香港國安法》下的「恐怖活動罪」，是極嚴重的罪行，這正正突顯國家安全教育和特區政府監督教學機構的重要性，「《香港國安法》第九條訂明，特區政府對學校等涉及國家安全的事宜，應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。」

▼一對母女前往刺警案發生地點獻花哀悼。（圖／路透社）

