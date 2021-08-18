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快訊／退役少將+中校再傳共諜案　替大陸發展組織遭搜索約談

記者劉昌松／台北報導

日前有媒體報導，前國防部副部長張哲平，疑似透過國軍退役的空軍少將錢耀棟、中校魏先儀，替對岸在台吸收軍方人士，當時張對外否認強調絕無不法，不過檢調單位長期蒐證，懷疑錢、魏2退役軍官，疑涉及違反《國家安全法》為大陸地區發展組織罪嫌，18日針對2人展開搜索並將帶回訊問。

▲▼立法院外交國防委員會 國防部副部長張哲平 外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國防部副部長張哲平曾對捲入共諜案喊冤，澄清絕無不法。（資料照／記者屠惠剛攝）

媒體報導，中共中央軍委政治工作部廣州分局，從2012年起頻繁派員來台接觸張哲平，還招待張妻赴香港旅遊，使得原本有機會接任參謀總長的張哲平，因忠誠疑慮被改調國防大學校長。

當時張哲平表示，穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及個人造成極大的傷害，而他擔任軍人數十載，平常養成良好的保密習性。張哲平並澄清，有關内人陪同家人赴大陸省親、旅遊，均為自費；而他與同學、退伍袍澤、友人間聚餐等情事，也都嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行。如果有需要他親自說明疑義，將會全力配合。

當時北檢基於偵查不公開，僅低調表示「有相關案件，不予評論」，而檢調單位經過長時間蒐證後，懷疑當時報導曾點名的國軍退役的錢姓少將、魏姓中校涉嫌違反修正前的《國家安全法》為大陸地區發展組織罪嫌，台北地檢署18日指揮調查局國家安全維護工作站兵分2路搜索，預計將帶回錢、魏2人進行訊問。

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