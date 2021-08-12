香港將刊憲國旗國徽法　網路侮辱五星旗可關三年

▲港版國安法生效後，香港持續配合北京政府，推動弘揚愛國精神的相關立法。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

香港將以立法方式，引入實施中國大陸的《國旗法》、《國徽法》。據港府通報，官方將於8月13日，先於憲報刊登《2021年國旗及國徽（修訂）條例草案》，草案規定，不論在現實或網路上的虛擬世界，只要是公開及故意侮辱國旗及國徽的行為，均屬犯罪。

央視報導引述香港特區政府指出，《條例草案》旨在明確國旗及國徽的使用規定，包括升國旗儀式的禮儀及收回機制、釐清有關侮辱國旗及國徽罪行的條文，以及就國旗及國徽的教育和推廣作出規定。

▲港府官員宣誓效忠基本法及特區政府。（圖／CFP）

港府強調，條例草案的立法原則，是保障國旗及國徽的正確使用，使市民尊重國旗及國徽，增強市民的國家觀念和弘揚愛國精神，同時兼顧香港特區的普通法法律制度及實際情況。

事實上，香港特區政府已於1997年7月通過制定《國旗及國徽條例》，以本地立法方式在香港實施國旗法及國徽法，而本次刊憲修訂草案，是因為大陸全國人大常委會，近期對國旗法及國徽法，進行修訂，因此港府在將國旗法及國徽法列入基本法附件三的背景下，推動在香港實施這兩部經修正的全國性法律。

據了解，條例草案將於刊憲後，在本月18日，提交香港立法會進行首讀和二讀。

按照港府的修例草案，修改內容包括，禁止任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏國旗、國徽或其圖像的方式或以其他方式侮辱國旗或國徽。

同時，不論是在現實生活還是網路中，公開及故意侮辱國旗及國徽的行為，均屬犯罪，最高可處以第5級罰款及監禁3年；另為給警方留出充足調查時間，草案建議把檢控時限，延長至警務處處長發現或知悉有關罪行的日期之後一年內，或犯該罪行的日期之後兩年內。

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