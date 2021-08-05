港大禁止參與「哀悼」刺警疑凶學生進入校園　期限「另行通告」

▲香港大學發聲明，禁止參與7/7學生會活動學生進出校園。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港大學昨（4）日透過官網發出聲明，經校務委員會決定，所有參與港大學生會評議會7月7日會議學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。據了解，港大學生會評議會此前對「七一刺警案」的兇手梁健輝表達「深切哀悼」，引起巨大爭議，幹部除出面道歉，同時也宣布辭去職務止血。

▲港大學生會評議會幹部出面道歉。（圖／翻攝香港電台）

事件發酵後，香港大學一方面譴責學生會幹部「哀悼襲警兇手」行為公然美化暴力，一方面也令學生會搬離綜合大樓，同時，不再承認港大學生會地位，後續將設立專責團隊，協調和處理各類學生事務。

外界原以為風波逐漸平息，不料港大4日再度透過官網發出聲明，要求參與港大學生會評議會7月7日會議的學生，禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

聲明指出，港大學生會評議會此前通過7月7日的決議，其行為有可能觸犯法律並正受警方調查。容許涉事的評議會成員繼續在校園內活動，對大學構成嚴重法律風險，亦對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響。基於事態嚴重，必須立即採取風險管理措施。

