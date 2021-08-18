新北市政府辦普渡　侯友宜祈福「Delta乖乖不入境」

▲新北市長侯友宜主持新北市政府年中元普渡祭典儀式。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市政府18日舉行中元普渡祭典，新北市長侯友宜率府級長官參加，今年因應新冠肺炎疫情，侯友宜特別在乖乖餅乾包裝上寫下「Delta乖乖不入境」、「疫情乖乖不作亂」等，保庇市民健康平安、風調雨順及安居樂業。

▲侯友宜在乖乖餅乾包裝上寫下「Delta乖乖不入境」、「疫情乖乖不作亂」。（圖／新北市府提供）

新北秘書處表示，因應防疫，原本千人參加的主祭典減少至10人以下，並戴上「New Taipei New Normal新北新常態」口罩，為市府團隊及全體市民祈求後疫情時代能有更好的新常態生活。

秘書處行政園區管理科長許家郎表示，今年普渡實施人數控管、分流擺供品、拉開社交距離等措施。除了縮減參與人數，更拉開至少1.5公尺的社交距離，採分梯次祭祀祈福。

秘書處表示，祭典同步為「網路普渡」的市民祈福消災，供品也將由社會局捐贈給弱勢家庭，為環保永續及社會公益盡一份心力。環保局表示，鼓勵民眾一同支持「少燒金 燒好金 健康又誠心」的普渡文化，選購適量的普渡金或改以鮮花、素果等其他祭品，也可透過「網路普渡」進行線上祭祀，或是選購經檢驗符合國家標準(CNS)之金銀紙及香品，均能減少環境汙染。

▲新北市長侯友宜主持新北市政府年中元普渡祭典儀式。（圖／記者湯興漢攝）