　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電群聚感染！孕婦打2劑莫德納染疫「Ct值11」　2550員工快篩

記者袁茵／台北報導

位於北市中正區的台電總管理處大樓於1個月內爆發3人確診感染，台北市政府定調為「群聚感染」。台北市政府18日下午3時15分召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊表示，8月18日安排全體員工共2550人做企業快篩。

台北市政府18日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席，並對台電爆發群聚感染案、中小學開學防疫指引、聯亞疫苗未通過EUA審查、塔利班全面掌控阿富汗、外傳柯文哲要選高雄市長等問題做回應。

台北市政府18日公布2起職場群聚感染案，黃珊珊指出，A職場位於中正區，指標個案是案15923，於8月11日確診，當天所有部門全部被匡列居家隔離，也就是25人含2清潔人員，當時衛生局要求該公司必須定期為員工做相關篩檢，所以8月17日每5天篩檢一次，篩出案16001，該個案身體不舒服，公司有發快篩試劑，驗出來快篩陽性後，就到醫院做PCR採檢確診，且Ct值僅11，「這一點是比較令人擔心。」

黃珊珊表示，案16001於8月17日確診後，防疫人員已有到現場確認整個場域，圖中黃色區塊除了原本被匡列為居家隔離的A部門外，現在全部同一辦公空間都居家隔離，走道對面同樓層的另外風險對象，也已安排自主健康管理，這部分都有和中央防疫醫師溝通。

黃珊珊說，目前相關人員都要做採檢，8月18日會針對全體員工，總計2550人進行企業快篩，居家隔離部分有80幾位住在防疫旅館。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲▼0818台北疫情。（圖／台北市政府提供）

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
恐怖追砍畫面曝！「裝熟男」惱羞抽刀狂揮　自助餐老闆負傷逃
拍婚紗照坦承買春！陸夫被罵噁心　撞車後把妻子拖出車外打死
快訊／新北花蓮團染疫擴至北投！　辦公室3確診同樓層居隔106
台電群聚感染！孕婦打2劑莫德納染疫「Ct值11」超高　255
快訊／北市+4分布出爐　2人職場感染、2人感染源不明
未來開放國軍打高端？　陳時中給答案
LIVE／北市+4！台電爆「群聚感染」　柯文哲最新說明
快訊／前國防副部長張哲平涉共諜案　檢調搜索約談2退役將校
新北最新足跡曝　這4天都搭「這班公車」、三重大同市場
快訊／蔡英文撫平派系紛爭　下令全黨捍衛「五倍券」政策路線
快訊／新北今增2例「感染源都不明」
快訊／蔡英文首談阿富汗　揭台灣「唯一選項」
瀑布封22年現鬼影　命理專家：極陰年！非必要別出門
LIVE／新北+2！籲中央補足疫苗防Delta　侯友宜最新說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市仍不開放打籃球、排球！　柯文哲：等要開學時視疫情再決定

阿富汗是台灣前車之鑑？柯文哲：局面不同「不需要類比」　應思考靠自己

國民黨「選監委員會」遏止抹黑歪風　曾永權等9人擔任委員

林錫耀：國民黨主席選舉「7比3」　外界比較看好朱立倫

9月開學防疫假怎麼請？　北市府：以天為單位、沒有上限

快訊／台電確診連環爆！王必勝再介入　北市府：目前沒這需求

高端疫苗下周開打　新北7萬2494人登記、預約率46％

郭台銘贈彰化縣心肺復甦機　民眾黨高虹安、國民黨卓伯源同框　

70歲以上確診者致死率23.85％　柯文哲：打疫苗的風險絕對沒有染疫高

民進黨通過成立全代會工作小組　林錫耀任召集人備戰2022大選

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

北市仍不開放打籃球、排球！　柯文哲：等要開學時視疫情再決定

阿富汗是台灣前車之鑑？柯文哲：局面不同「不需要類比」　應思考靠自己

國民黨「選監委員會」遏止抹黑歪風　曾永權等9人擔任委員

林錫耀：國民黨主席選舉「7比3」　外界比較看好朱立倫

9月開學防疫假怎麼請？　北市府：以天為單位、沒有上限

快訊／台電確診連環爆！王必勝再介入　北市府：目前沒這需求

高端疫苗下周開打　新北7萬2494人登記、預約率46％

郭台銘贈彰化縣心肺復甦機　民眾黨高虹安、國民黨卓伯源同框　

70歲以上確診者致死率23.85％　柯文哲：打疫苗的風險絕對沒有染疫高

民進黨通過成立全代會工作小組　林錫耀任召集人備戰2022大選

北市仍不開放打籃球、排球！　柯文哲：等要開學時視疫情再決定

鼓勵生育　台東推新生兒專屬育兒生日禮

阿富汗是台灣前車之鑑？柯文哲：局面不同「不需要類比」　應思考靠自己

國民黨「選監委員會」遏止抹黑歪風　曾永權等9人擔任委員

林錫耀：國民黨主席選舉「7比3」　外界比較看好朱立倫

9月開學防疫假怎麼請？　北市府：以天為單位、沒有上限

【廣編】澳洲第一名氣泡酒首登台　8款「紅五星酒莊」葡萄酒好市多開賣

基隆開學超嚴備戰！1例確診全校停課14天　游泳+籃球暫緩教授

《料理之王2》學長姊合作賽　德國百靈MQ7手持式食物處理機快速備料神助攻

AI無人機也邁向5G世代　高通Q4推出RB5 5G平台套件

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

快訊／北市曝1足跡！感染源待釐清

苗栗縣議會通過：高端要有國際認證才給縣民打

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌回應了

「陳時中讓聯亞洗三溫暖」　鄭麗文：凸顯一件事

快訊／蔡英文首談阿富汗揭「台灣唯一選項」：不會依賴別人保護

美國投資阿富汗20年…陳文茜曝失敗內幕

新北公布最新足跡　這4天搭306公車、三重大同市場

共機運8直接穿越台灣公告「靶區」　嚴重挑釁我軍演習

有確診足跡！北市要求「饗饗」暫停11天內用、僅能外帶　匡列81人採檢

王浩宇怒嗆「高雄三民區選議員」

一雙鞋穿十多年！王波濤捐北市6千萬　柯文哲感謝

民怨五倍券　苗博雅四句話總結

台恐成棄子　邱毅酸爆這兩人

更多熱門

相關新聞

台電確診連環爆！王必勝再介入　北市府：目前沒這需求

台電確診連環爆！王必勝再介入　北市府：目前沒這需求

位於北市中正區的台電總管理處大樓，1個月內爆發3例確診，且業務處同一單位1周有2例確診。外傳醫福會執行長王必勝已在17日出手給予意見，將台電大樓總管理處數百名員工全數納入篩檢。對此，北市府表示，目前為止都處理很順利，都一一安置到防疫旅館，「目前為止還沒有這個需要」。

即／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球

即／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球

莫德納計畫往下開放！「這年齡區間」被放生超無奈

莫德納計畫往下開放！「這年齡區間」被放生超無奈

快訊／北市2人職場感染　柯文哲建議：不影響工作效率就居家辦公

快訊／北市2人職場感染　柯文哲建議：不影響工作效率就居家辦公

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊蔡炳坤台電疫苗確診防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情影音

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　日月光證實：對員工一視同仁

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

周揚青交往10天爽撈5000萬！

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面