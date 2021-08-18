台電群聚感染！孕婦打2劑莫德納染疫「Ct值11」　2550員工快篩

記者袁茵／台北報導

位於北市中正區的台電總管理處大樓於1個月內爆發3人確診感染，台北市政府定調為「群聚感染」。台北市政府18日下午3時15分召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊表示，8月18日安排全體員工共2550人做企業快篩。

台北市政府18日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席，並對台電爆發群聚感染案、中小學開學防疫指引、聯亞疫苗未通過EUA審查、塔利班全面掌控阿富汗、外傳柯文哲要選高雄市長等問題做回應。

台北市政府18日公布2起職場群聚感染案，黃珊珊指出，A職場位於中正區，指標個案是案15923，於8月11日確診，當天所有部門全部被匡列居家隔離，也就是25人含2清潔人員，當時衛生局要求該公司必須定期為員工做相關篩檢，所以8月17日每5天篩檢一次，篩出案16001，該個案身體不舒服，公司有發快篩試劑，驗出來快篩陽性後，就到醫院做PCR採檢確診，且Ct值僅11，「這一點是比較令人擔心。」

黃珊珊表示，案16001於8月17日確診後，防疫人員已有到現場確認整個場域，圖中黃色區塊除了原本被匡列為居家隔離的A部門外，現在全部同一辦公空間都居家隔離，走道對面同樓層的另外風險對象，也已安排自主健康管理，這部分都有和中央防疫醫師溝通。

黃珊珊說，目前相關人員都要做採檢，8月18日會針對全體員工，總計2550人進行企業快篩，居家隔離部分有80幾位住在防疫旅館。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）