12歲到17歲打莫德納！陳時中證實疾管署申請中：下午公文就會來

記者洪巧藍／台北報導

美國研究指出，12~17歲青少年接種新冠疫苗安全性可接受，且達到與青年相似的免疫反應。至於我國如何評估？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，疾管署已經向食藥署提出12~17歲接種莫德納疫苗申請，下午公文就會來，後續會請專家小組研判如何運用。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

台大公衛學院教授陳秀熙團隊今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」引述美國最新研究指出，12到17歲青少年接種莫德納COVID-19疫苗安全性「可接受」，且達到與青年相似的免疫反應 。

陳秀熙表示，科學界已證實輝瑞BNT的COVID-19（ 2019冠狀病毒疾病）疫苗適合青少年施打，美國最新研究提供另一個非常重要的實證證據，「多了一種疫苗。」未來在12到17歲階段，可考慮採BNT與莫德納並進的方式接種。

陳時中在下午的疫情記者會上表示，疾管署已經向食藥署提出12~17歲接種莫德納疫苗申請，下午公文就會來，後續會請專家小組研判如何運用。至於青少年打莫德納的時間大概會是落在什麼時候？是哪一批貨來之前？或者明年才會開始？陳時中回應，學生是計畫在開學後，BNT進來的話就會給學生施打，以前是因為只有BNT可以打12到17歲，現在多了一個選擇，要看到貨量來安排。