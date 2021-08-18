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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨「選監委員會」遏止抹黑歪風　曾永權等9人擔任委員

▲▼國民黨主席戰力比一比。（圖／記者許立昕整理製表）

▲國民黨主席選舉戰力、時程一次看。（圖／記者許立昕整理製表）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選戰正式開打，中常會今（18）日通過「110年黨主席選舉中央選舉監察委員會」名單，敦聘曾永權、王能章、郭志龍、陳長龍、魏平政及姚江臨（朱立倫推薦）、張雅屏（張亞中推薦）、謝坤宗（卓伯源推薦）、陳明義（江啟臣推薦）等9位為本次選舉監察委員會委員。

目前正式登記的包含爭取連任的現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中與彰化縣前縣長卓伯源，9月25日正式投票。

依據國民黨規劃， 8月16、17日開放登記，8月19日公告黨主席、黨代表候選人名單後，預計8月27日前進行候選人號次抽籤，9月25日為投票日，預計10月31日召開全代會，進行新舊黨主席交接。

朱立倫在16日搶頭香完成登記，找來軍系大老、國民黨前副主席陳鎮湘、智庫副董連勝文辦公室發言人錢震宇等人陪同，另有一群青年軍力挺。

力拚連任的江啟臣，17日登記時提出新任五大目標。一、國民黨兩項公投全數過關；二、邀請「領袖級」特使解凍兩岸交流；三、2022執政縣市15PLUS；四、提出明星級的不分區前三名單振奮社會；五、2024總統造王、國會過半」。他承諾，其中只要一項未達成就辭職下台。

張亞中長期主張結束兩岸長達70餘年的政治敵對狀態，17日登記時提出《創造兩岸和平備忘錄》版本，稱若當選會以此版本與中國共產黨進行對話協商。

卓伯源17日登記找來「亞洲統神」站台，他表示人民需要疫苗、紓困，要安居樂業的生活，但台灣民主失衡，民進黨聽不進人民聲音，要替人民平反。

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