郭台銘贈彰化縣心肺復甦機　民眾黨高虹安、國民黨卓伯源同框　

▲國民黨主席參選人卓伯源(右)與民眾黨立委高虹安(中)同框。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

昨日才登記參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源，今日與民眾黨立委高虹安，代表財團法人消防發展基金會到縣府捐贈3台自動心肺復甦機，但儀器是由「財圑法人郭台銘文教基金會」郭台銘出資捐贈，形成藍白同框，是否要藉此進一步與郭台銘合作，令外界好奇。

卓伯源受訪時表示，所有的候選人中，他出生基層，從立法委員到縣長、議員，有長期服務的經驗，國民黨需要的是一位最接地氣的領導，相信黨員同志會有智慧判斷，選出一個最專職無私，能帶領國民黨人贏得2022、2024大選，如果選出的這個黨主席要參選總統，就會變成球員兼裁判，成為失敗的覆轍。

卓伯源說，今天的捐贈是配合立委高虹安的行程，上週已經拜訪過議會，希望彰化議會能支持在地的參選人，讓彰化重返榮耀；要參選主席時，有打過電話給縣長王惠美，她表示鼓勵加油，縣長行政中立不方便表態，但有一個共同的信念與目標，就是讓彰化更好。

至於是否獲得郭台銘支持參選，卓伯源說，高虹安委員是民眾黨，民眾黨不會介入其他政黨的事物，這也是其他政黨的原則，他個人拜訪過郭台銘、韓國瑜、王金平、馬英九、吳敦義、洪秀柱等人，大家都一致認為他應該勇敢站出來為國民黨承擔責任，他個人也認為自己沉潛6年，應該運用基層的經驗，為人民找到幸福。

高虹安表示，民眾黨及郭台銘都不會介入國民黨選舉，她身兼郭台銘文教基金會董事、財團法人消防發展基金會董事，今天的到彰化是為了公益，目前自動心肺復甦機供不應求，還得去搶才有貨，希望政府搶疫苗也能像我們搶心肺復甦機一樣的快。

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